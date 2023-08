Splićaninu nedostajalo 500 eura za otplatu duga: "Evo kako sam došao do gotovine koja mi je bila žurno potrebna"

Stanovnici Splita ugodno su se iznenadili kada su saznali da i u njihovom gradu mogu po povoljnim uvjetima koristiti uslugu zaloga zlata. Ponekad životne odnosno financijske (ne)prilike zahtijevaju hitno raspolaganje gotovim novcem, koji nije uvijek u tom trenutku dostupan.

Situacija u kojoj se našao ovaj Splićanin to dobro ocrtava: „Nedostajalo mi je 500 eura da otplatim jedan dug sa striktnim rokom zatvaranja, a plaća je trebala stići tek za dva tjedna...“ - objašnjava i nastavlja: „Dodatna zaduživanja nisu dolazila u obzir pa sam počeo razmatrati opciju prodaje nekih stvari koje mi nisu nužno potrebne. No onda mi je na internetu „iskočila“ reklama za uslugu zaloga zlata u Auro Domusu. Tako sam otkrio da je i tu u Splitu moguće založiti zlato i dobiti novac. Nisam morao prodati svoju zlatnu ogrlicu, a ipak sam došao do gotovine koja mi je bila žurno potrebna".

Do gotovine bez prodaje

Ovu uslugu koriste i stanovnici mnogih drugih gradova i mjesta u Hrvatskoj, u razgranatoj mreži poslovnica Auro Domusa. Usluga zaloga zlata je pridružena jako popularnoj usluzi otkupa zlata baš zbog brojnih slučajeva kao što je ovaj gore opisani. Ljudi tako imaju mogućnost doći do gotovine bez da prodaju zlatne predmete, ako to nije nužno.

Kod obje usluge proces započinje besplatnom i neobavezujućom procjenom vrijednosti zlatnog predmeta – lančića, prstenja, naušnica, ogrlica, satova, zlatnika ili dentalnog zlata. Nju profesionalno provode stručni djelatnici u poslovnici. Ukoliko klijent prihvati ponuđeni iznos, odmah po potpisu isplaćuje mu se gotovina. Od tog iznosa uplaćuje rezervaciju svog predmeta, a Auro Domus ga zadržava na osiguranoj pohrani. Po svoj vrijedni predmet klijent se može vratiti i otkupiti ga natrag do dogovorenog roka, odnosno kada želi i može. Ovakva fleksibilna otplata mnogima predstavlja izuzetno korisnu mogućnost jer klijent sam može izabrati trajanje zakupa, a nakon prvih 30 dana može ga i produžiti.

Poslovnica u Mallu

Auro Domus, vodeći hrvatski lanac u otkupu zlata uslugu zaloga zlata pruža u svojih sedamdesetak poslovnica širom zemlje. Splićani je posjećuju TC mall of Split