Splitska prometna policija u srijedu, 25. studenoga, oko 23.20 sati u Ulici zbora narodne garde zaustavila je 30-godišnjaka koji je počinio tri prometna prekršaja.

Policijskim nadzorom utvrđeno je da je muškarac upravljao automobilom unatoč zabrani upravljanja vozilima B kategorije, koja mu je na snazi do 13. veljače 2027. godine.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,51 promila, dok je testiranje na prisutnost droga i lijekova u organizmu odbio.

Policija tražila i trajno oduzimanje automobila

Muškarac je uhićen, automobil mu je privremeno oduzet, a u četvrtak je uz optužni prijedlog doveden na Općinski prekršajni sud u Splitu.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila njegovo zadržavanje, kaznu zatvora od 70 dana, novčanu kaznu od 400 eura te dodatnih šest mjeseci zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Zatraženo je i trajno oduzimanje automobila.

Sud, međutim, nije prihvatio prijedlog policije za zadržavanje te je 30-godišnjaka pustio na slobodu. O njegovoj prekršajnoj odgovornosti i predloženim sankcijama odlučit će naknadno.