Splitska policija u petak navečer zaustavila je 63-godišnjeg vozača kojemu je izmjereno čak 2,01 promila alkohola u krvi. Budući da je već tri puta kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, policija je zatražila stroge sankcije.

Policijski službenici u petak su oko 19.55 sati u Splitu zaustavili automobil kojim je upravljao 63-godišnjak. Tijekom postupanja posumnjali su da je vozač pod utjecajem alkohola, a alkotestiranje je pokazalo koncentraciju od čak 2,01 promila.

Vozač je odmah isključen iz prometa, a automobil mu je privremeno oduzet.

Već tri puta kažnjavan zbog alkohola

Kako navode iz policije, 63-godišnjak je otprije poznat po istovrsnim prometnim prekršajima. Naime, dosad je čak tri puta prekršajno prijavljivan i kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Zbog ponavljanja prekršaja muškarac je uhićen te je u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila da mu se, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, odredi mjera zadržavanja te izrekne kazna zatvora od 45 dana.

Uz to, zatražena je zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci, kao i trajno oduzimanje automobila.

Sud ga pustio na slobodu

Unatoč policijskom prijedlogu za zadržavanje, sud je 63-godišnjaka pustio na slobodu.

Odluka o njegovoj prekršajnoj odgovornosti i eventualnim sankcijama bit će donesena naknadno.

Automobil je zasad privremeno oduzet, a hoće li vozač ostati bez njega trajno, ovisit će o odluci suda.