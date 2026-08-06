Splićanin upozorava na veliki propust na Žnjanu: "Zar ćemo zaboraviti ono što su naši stari radili još od srednjega vijeka?"

Dok obnovljeni Žnjan sve snažnije postaje novi dnevni boravak Splita, jedan je Splićanin uputio poruku kojom upozorava da se u planiranju budućnosti tog prostora ne smije zaboraviti njegova stoljetna povijest.

U središtu njegova apela nalazi se crkvica Gospe od Žnjana, mjesto uz koje su generacije splitskih težaka, ribara, pomoraca i obitelji slavile Gospu od Sniga.

„Ovo je srce Žnjana – kulturno, povijesno i duhovno. Danas se slave neki novi rođendani Žnjana. U redu. Ali zar ćemo zaboraviti da u ovoj crkvici i oko nje naši stari slave još od srednjega vijeka? Ribari, težaci i branitelji. Izvornu žnjansku feštu, tisućljetnu“, poručuje.

„Što se dogodi tijelu kada mu je srce zapušteno?“

Splićanin ističe da pozdravlja ulaganja u plaže, šetnice, ugostiteljske objekte i sportske sadržaje, ali pita je li to sve što Žnjan može ponuditi.

„Što se dogodi tijelu kada je srce zapušteno? Infarkt. Zar ćemo ovo srce Žnjana i žnjanskog platoa ostaviti zapuštenim? Zar ćemo ga i dalje smjeti otvarati i u njemu boraviti samo jednom godišnje?“, navodi.

Podsjeća i na simboliku 5. kolovoza, kada se istodobno obilježavaju blagdan Gospe od Sniga, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te obljetnica Oluje.

Smatra da bi upravo prostor uz crkvicu mogao postati mjesto dostojno zajedničke gradske proslave, duhovnog programa i ponovnog okupljanja Splićana.

Baras: Gospa od Žnjana bila je zaštitnica težaka i putnika od mora

Na dugu povijest žnjanske crkvice i fešte godinama je upozoravao pokojni profesor Frano Baras, jedan od posljednjih velikih „splitoznanaca“ starije generacije i čuvar splitskog pamćenja.

U tekstu „Splitska Gospa od Žnjana“, objavljenom na Portalu Hrvatskoga kulturnog vijeća, Baras je zapisao da su stari Splićani, osobito stanovnici Lučca i Manuša, s nestrpljenjem čekali feštu koja se na Žnjanu slavila 5. kolovoza.

„Po stoljetnoj tradiciji Gospu od Žnjana štovali su kao zaštitnicu težaka i putnika od mora“, navodi Baras.

Opisao je kako bi se već od ranoga jutra čitave obitelji prema Žnjanu uputile pješice, karima ili brodicama, noseći hranu i piće te pripremajući se za cjelodnevni boravak u hladovini borova i kupanje uz crkvicu.

Žnjan se spominje još u doba kralja Zvonimira

Baras je podsjetio da se predio Žnjan prvi put spominje u 11. stoljeću, u doba kralja Zvonimira, u kartularu Sv. Petra u Selu.

Točno vrijeme izgradnje prve kapelice nije poznato, ali postoje zapisi koji potvrđuju da je postojala u 14. stoljeću. U odredbama Staroga splitskog statuta iz 1359. godine navodi se prostor „od Visoke do Svete Marije od Žnjana“.

Predio je u davnim vremenima bio važna splitska žitnica. Baras je zapisao da pučka etimologija naziv Žnjan povezuje s glagolima žeti i žnjati, dok ga znanstvena tumačenja povezuju s latinskim osobnim imenom Junianius.

Crkvicu su stoljećima čuvali pustinjaci

U crkvici se nalazila vrijedna romaničko-bizantska Gospina ikona, a prema Barasovu zapisu, punih su je tristo godina čuvali svećenici-pustinjaci.

Blagdan se ondje slavio 5. kolovoza, na Gospu od Sniga. Sredinom 17. stoljeća, tijekom osmanskih prodora u splitsku okolicu, crkvica je razorena.

Baras prenosi i staru pučku predaju prema kojoj se svećenik-pustinjak pred turskim izvidnicima sakrio u pećinu u koju se ulazilo s morske strane. Prije bijega navodno je u more odbacio šešir, pa su napadači povjerovali da se utopio.

Svećenik je poslije sklonio Gospinu ikonu u splitsku prvostolnicu, dok je crkvica iz osvete razorena do temelja.

Obnova uz pomoć težaka, otočana i stanovnika Dalmacije

Gospina slika sljedeća se dva stoljeća čuvala u splitskoj katedrali, a težaci koji su na Žnjanu imali zemlju nastavili su u ruševinama subotom paliti uljanice.

Krajem 19. stoljeća predstavnici Lučana zatražili su dopuštenje za obnovu crkvice. Zemljište je ustupljeno bez naknade, a prilozi su se prikupljali po splitskim predgrađima, Braču, Hvaru, Visu, Korčuli, Omišu, Makarskoj, Neretvanskom kraju i sve do Mostara.

Kamen temeljac blagoslovljen je 1884. godine, a obnovljena crkvica svečano je otvorena 5. kolovoza 1885.

Na Žnjan je tada stigao gotovo cijeli Split

Baras je posebno živopisno opisao svečanost otvorenja.

Gospina slika rano je ujutro iz splitske katedrale prenesena do luke i ukrcana na lađu ukrašenu zelenilom i zastavicama. Slijedili su je deseci leuta i gajeta punih vjernika.

Pod Žnjanom ih je dočekala flota brodica s hodočasnicima s otoka i priobalja. Gospinu sliku od obale do crkvice nosili su glavari splitskih četvrti, dok su zvonila zvona i pucale maškule.

„Okupljeno mnoštvo davalo je oduška vjerskom zanosu i žarko zazivalo milost velike zaštitnice težaka i putnika od mora“, zapisao je Baras.

Tradiciju prekinuo rat

Čašćenje Gospe od Žnjana u tom se obliku nastavilo sve do 1941. godine. Drugi svjetski rat i poslijeratno zapuštanje prekinuli su tradiciju, a drevna Gospina ikona ponovno je premještena u grad.

Ona se i danas čuva u riznici splitske katedrale.

Prostor je djelomično uređen uoči dolaska pape Ivana Pavla II., koji je 4. listopada 1998. na Žnjanu predvodio veliko misno slavlje. U današnjoj crkvici nalazi se i križni put izrađen od dijelova oltarnog sklopa korištenog tijekom Papine mise.

„Nemojmo Mater zagraditi u okrajak“

Autor aktualne poruke upozorava da crkvica danas više nije vidljiv orijentir pomorcima kao nekada te smatra da ju je okolna izgradnja potisnula na rub prostora.

„Nemojmo Mater zagraditi u neki okrajak. Čuvajmo našu kulturnu baštinu od devastacije“, poručuje.

Predlaže i da se drevna ikona Gospe od Žnjana barem jednom godišnje vrati među vjernike, uz obnovljenu procesiju cijeloga grada prema Žnjanu.

„Žnjan je novi dnevni boravak Splita. Ima li u njemu prostora za Majku? Ona to zaslužuje. Tamo nas Mater uvijek čeka“, zaključuje.

Frano Baras preminuo je 26. ožujka 2023. u 92. godini. Bio je profesor, esejist, prevoditelj, kazališni kritičar i feljtonist, autor brojnih knjiga i radova o kulturnoj, političkoj i pomorskoj povijesti Splita i Dalmacije. Dobitnik je Nagrade Grada Splita za životno djelo.