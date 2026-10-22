Splićanin u tri godine napisao fantasy trilogiju inspiriranu slavenskom mitologijom: "Želim da bude naše, a svjetsko!"

Splitski književnik Nikola Aleksić u petak, 23. listopada, predstavit će svoj novi roman „Djeca osvete”, završni dio fantasy trilogije „Djeca slavenske mitologije”. Promocija će se održati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, s početkom u 18.30 sati, u sklopu Mjeseca hrvatske knjige. Aleksić je za Dalmaciju Danas otkrio kako je u samo tri godine uspio napisati tri romana, zašto mu je važno približiti slavensku mitologiju čitateljima te kakve su reakcije na završetak njegove književne sage.

Roman „Djeca osvete”, koji je objavila zagrebačka nakladnička kuća Despot infinitus, zaključuje trilogiju započetu romanom „Djeca Utemeljitelja”, a nastavljenu djelom „Djeca carstva”. Riječ je o fantastičnom svijetu u kojem se isprepliću slavenska mitologija, hrvatska i splitska povijest te politički i vojni sukobi.

„Poznajemo nordijsku i grčku mitologiju, a svoju slavensku puno manje”

Za Aleksića predstavljanje završnog dijela trilogije predstavlja posebno važan trenutak nakon nekoliko godina intenzivnog pisanja.

„Ja to vidim kao krunu svog rada. Uspio sam u tri godine napisati fantasy trilogiju baziranu na slavenskoj mitologiji, koja vuče inspiraciju iz povijesti Splita, Dalmacije i Hrvatske. Želio sam približiti slavensku mitologiju čitateljima koji su puno više upoznati sa stranim mitologijama, vikinškom, nordijskom, keltskom ili grčkom, dok svoju slavensku ne poznajemo dovoljno”, kazao nam je Aleksić.

Upravo je promocija prilika da čitateljima dodatno približi svijet koji je stvorio, ali i da s njima razgovara o idejama koje stoje iza romana.

„Posjetitelji mogu očekivati ugodan razgovor između mene i predstavljača, doktora Rajčića, kao i interakciju s publikom. Želimo zajedno predstaviti o čemu se tu radi. To je i jedan oblik brendiranja nečega što želimo da bude naše, a svjetsko”, ističe.

Dodaje kako mu je posebno stalo do toga da domaća mitološka i povijesna baština pronađe svoje mjesto među čitateljima diljem svijeta.

„U ovom globalnom svijetu, u kojem se spaja sve i svašta, važno je da sačuvamo nešto što je naše, a opet namijenjeno svima”, poručuje.

Završetak trilogije: „Prijatelj je knjigu pročitao u jednom dahu”

Završni roman „Djeca osvete” donosi rasplet priče o usponu i lomovima jednog carstva, ali i o cijeni moći, odanosti i osveti. U središtu radnje ponovno je Rugovit, lik koji se mora suočiti s posljedicama vlastitih odluka i pitanjem kome zapravo duguje vjernost.

Aleksić priznaje da je zadovoljan načinom na koji je zaokružio trilogiju, a posebno ga vesele reakcije prvih čitatelja.

„Prilično sam zadovoljan. Budući da su knjige prevedene na engleski, dao sam jednom prijatelju da pročita roman na engleskom. Rekao mi je da nije mogao prestati čitati, da ga je priča toliko uvukla da je sve pročitao u jednom danu, u jednom dahu. Bilo mu je uzbudljivo vidjeti što će se dogoditi na kraju”, govori nam.

Upravo takav osjećaj neizvjesnosti, kaže, nastojao je postići tijekom pisanja.

„Nadam se da sam uspio stvoriti zanimljivu priču koja vas vuče da okrenete još jednu stranicu. To je ono što i sam tražim od serije, filma ili knjige, da jednostavno želite saznati što će biti dalje. Sukob na kraju prilično je epski, zanimljiv i nepredvidljiv. Barem se nadam da je tako”, dodaje kroz smijeh.

Zanimljivo je, kaže, što njegove knjige ponekad iznenade i ljude koji ga osobno poznaju.

„Znaju me pitati: 'Pa kako si ti ovo napisao? Odakle ti ideje?' A gledajte, negdje se to roji u glavi. To je jedan dio mene koji možda nisu očekivali”, kaže Aleksić.

Od Dioklecijanove palače do svijeta slavenskih bogova

Aleksić je dugogodišnji turistički vodič, a predaje i na tečajevima za turističke vodiče na Aspiri. Upravo mu je poznavanje povijesti pomoglo pri stvaranju književnog svijeta u kojem se prepoznaju utjecaji Splita, Dalmacije i šire europske povijesti.

„Povijest je moja jača strana, od povijesti čovječanstva do naše palače i grada. Dobro poznajem i svjetsku povijest pa turistima uvijek nastojim povezati naše povijesne događaje s onima koje već poznaju. Tako im je lakše razumjeti ono što im predstavljam”, objašnjava.

Sličan pristup primijenio je i u svojim romanima, u kojima slavenski bogovi, nadnaravna bića i drevne sile postoje usporedno s vojskama, utvrdama, političkim savezima i sukobima velikih carstava.

Posebno ga veseli činjenica da su knjige prevedene na engleski jezik, čime se otvara mogućnost da priča inspirirana hrvatskom baštinom dopre i do inozemne publike.

„Fantastika je jedna uža niša čitatelja, ali je globalna. Ljudi diljem svijeta vole fantasy. Ako moja fantastika uspije predstaviti moj grad, moju povijest i moju državu, to mi jako puno znači”, naglašava.

„Zovu me ljudi iz škole i s fakulteta, žele znati kako priča završava”

Iako je završni dio trilogije tek nedavno objavljen, prve reakcije već su stigle. Aleksić otkriva da mu se javljaju i ljudi koje poznaje još iz školskih i studentskih dana.

„Neki nisu ni znali da se bavim pisanjem. Jedan me nazvao i rekao: 'Ajme meni, morao sam ti se javiti, kako je ovo zanimljivo!'”, prepričava autor.

Posebno ga raduje što čitatelji prethodnih nastavaka žele što prije doznati rasplet.

„Treća knjiga tek je izašla i još je nema puno ljudi. Već me zovu i pitaju kako je mogu kupiti jer moraju završiti priču. Neki kažu da će je uzeti na promociji. Oni koji su je dosad pročitali bili su ugodno iznenađeni i sretan sam što sam uspio zaokružiti tu priču”, kaže.

Iako je trilogija završena, Aleksić ne namjerava prestati pisati.

„Već dolaze nove ideje, novo se piše, ali neka je ova priča došla svome kraju”, otkriva.

Promocija u petak u Gradskoj knjižnici Marka Marulića

Predstavljanje romana „Djeca osvete” održat će se u petak, 23. listopada, u 18.30 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Ulica slobode 2 u Splitu.

Uz autora, o knjizi će govoriti povjesničar i vanjskopolitički analitičar dr. sc. Tihomir Rajčić, dok će ulomke iz romana čitati akademski glumac i knjižničar Mate Tavrić.

Roman je u prodaji od 7. kolovoza, a dostupan je putem web knjižare nakladnika Despot infinitus.

Za kraj razgovora Aleksić je uputio poziv svim Splićanima, uključujući i one koji se dosad nisu susreli s njegovim romanima.

„Dođite da se zajedno zabavimo, da se provedemo, da upoznate dio svoje povijesti i da podržite lokalnog autora”, poručio je Nikola Aleksić.