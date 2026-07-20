Splićanin "Savršeni" nakon prekida sa Stankicom uživa u novoj ljubavi: Pariška romantika

Splićanin Toni Šćulac, široj javnosti poznat kao treći hrvatski „Gospodin Savršeni“, dio ljeta provodi u društvu nove djevojke u Parizu. Zaljubljeni par objavio je niz fotografija iz francuske prijestolnice, među kojima su i romantični prizori snimljeni u blizini Eiffelova tornja.

Osmijesi, zagrljaji i opušteni trenuci pokazali su da par uživa u zajedničkom putovanju, dok su Tonijevi pratitelji objavu dočekali brojnim komplimentima i porukama podrške.

Nakon prekida odlučio čuvati privatnost

Šćulac je nakon završetka RTL-ova showa bio u vezi sa Stankicom Stojanović iz Banje Luke, koju je upoznao tijekom snimanja emisije. Njihova veza nastavila se i nakon završetka televizijskog projekta te je neko vrijeme privlačila veliku pozornost javnosti.

Nakon prekida Toni se povukao iz intenzivnijeg medijskog života i posvetio znanosti, a novu partnericu prvi je put pokazao na društvenim mrežama tijekom prošle godine. Tada je potvrdio da je sretan u novoj vezi, ali i naglasio da je njegova djevojka privatna osoba koja ne želi biti dio javne scene.

Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o Lois Lee, odvjetnici koja živi i radi na relaciji Washington – Toronto. Šćulac ipak nije iznosio mnogo pojedinosti o njihovoj vezi, držeći se odluke da privatni život uglavnom zadrži za sebe.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Toni Šćulac (@thehiggsbison)

Televiziju zamijenio znanstvenom karijerom

Iako ga velik dio publike pamti iz popularnog ljubavnog showa, Šćulac je prvenstveno fizičar i sveučilišni profesor. Zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a krajem prošle godine objavio je da je izabran u zvanje izvanrednog profesora.

Povremenim objavama poput ove iz Pariza pokazuje dio svoje svakodnevice, no detalje nove ljubavne priče i dalje pažljivo čuva od javnosti.