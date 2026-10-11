Splićanin sam prošao 110 kilometara divljinom Grenlanda: Bez signala i mogućnosti pozivanja pomoći, noću ga pogodila žestoka oluja

Splitski alpinist i nekadašnji pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Željko Bockovac iza sebe ima gotovo 45 godina planinarskog iskustva i tridesetak godina bavljenja alpinizmom. Ipak, posljednje putovanje na Grenland donijelo mu je sasvim drukčije iskustvo. Kako je ispričao u razgovoru za Index.hr, ekspediciju je pripremao gotovo godinu dana. Prvotni plan bio je da s prijateljem, također Splićaninom koji radi na Islandu, prijeđe šezdesetak kilometara i popne se na 2300 metara visoki Storebror. Međutim, svega deset dana prije polaska prijatelj je zbog obiteljskih razloga morao odustati.

Bockovac nije želio odustati od Grenlanda pa je odlučio krenuti sam, odabravši rutu na zapadnoj obali otoka.

Šest dana u divljini, bez mogućnosti pozivanja pomoći

Od naselja Kapisillit do glavnog grada Nuuka u šest je dana pješice prevalio 110 kilometara, noseći svu potrebnu opremu, hranu i šator. Posebno zabrinjava činjenica da sa sobom nije imao satelitski telefon. Premda je posjedovao osiguranje za spašavanje, u slučaju nesreće ne bi mogao pozvati pomoć.

Mobitel je koristio isključivo za navigaciju putem unaprijed preuzetih karata. Supruzi i prijatelju iz HGSS-a poručio je da pokrenu potragu ako se ne javi nakon osam dana. Tijekom šestodnevnog pješačenja susreo je samo troje ljudi. Na njegovoj ruti postojala je i opasnost od polarnih medvjeda, a prije polaska doznao je da je jedan od njih šest godina ranije usmrtio planinara na tom području.

Četiri dana hodao mokrih nogu, a najgore ga je čekalo pred kraj

Putovanje su dodatno otežavale kiša, močvarni teren i brojni potoci. Čak četiri dana proveo je potpuno mokrih nogu, neprestano izlijevajući vodu iz cipela i cijedeći čarape. Iako je tijekom puta dvaput pao, prošao je bez ozbiljnijih posljedica.

Najdramatičniji trenutak dogodio se neposredno prije završetka ekspedicije, kada je pronašao sklonište na rubu litice, iznad približno 200 metara dubokog ponora. Tijekom noći područje je zahvatila snažna oluja, a udari vjetra toliko su tresli objekt da je strahovao od njegova rušenja. Kućica je bila pričvršćena za stijenu sajlama, a Bockovac je pripremio stvari za mogući bijeg. Cijelu noć proveo je budan, ne znajući hoće li konstrukcija izdržati nalete vjetra. Rano ujutro nastavio je put prema Nuuku.

"Takav treking više ne bih ponovio"

Unatoč bogatom planinarskom iskustvu i brojnim zahtjevnim usponima diljem svijeta, splitski alpinist priznaje da je ova ekspedicija bila posebno rizična.

U razgovoru za Index.hr istaknuo je kako takav pothvat više ne bi ponovio, ponajprije zbog činjenice da u slučaju nesreće nije mogao zatražiti pomoć. Bockovac je tijekom svoje dugogodišnje alpinističke karijere obišao brojne zahtjevne svjetske vrhove, uključujući Himalaju i švicarski Eiger, a o svojim je pustolovinama napisao i četiri knjige. Ipak, šest dana potpune izolacije u grenlandskoj divljini ostat će mu jedno od najneobičnijih iskustava, koje ga je podsjetilo koliko i najmanja pogreška u takvim uvjetima može biti opasna.