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Splićanin s višeg kata zgrade bacio kocku za potpalu, uskoro mu je na vrata pokucala policija

Pogledajte što se zapalilo

Policijski službenici Druge policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je s višeg kata zgrade u petak, 28. kolovoza 2026. godine oko 21,50 sati, bacio zapaljivu kocku za potpalu uslijed čega je nagorjela i oštećena tenda ugostiteljskog objekta u Splitu.

Nakon dovršenog istraživanja protiv 51-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

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