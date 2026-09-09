Splićanin s višeg kata zgrade bacio kocku za potpalu, uskoro mu je na vrata pokucala policija

Policijski službenici Druge policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je s višeg kata zgrade u petak, 28. kolovoza 2026. godine oko 21,50 sati, bacio zapaljivu kocku za potpalu uslijed čega je nagorjela i oštećena tenda ugostiteljskog objekta u Splitu.

Nakon dovršenog istraživanja protiv 51-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.