Splićanin prijetio masakrom na fakultetu, FBI ga razotkrio! Imao je pravu bombu, oskvrnuo grobove na Lovrincu, a sada je osuđen

Student D. M. (25) proglašen je krivim za prijetnju smrću studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Splitu, nedozvoljeno posjedovanje ručne bombe te seriju oskvrnuća grobova na Lovrincu. Osuđen je na jedinstvenu kaznu od godinu i pol zatvora, od čega će šest mjeseci morati odslužiti, dok je preostalih godinu dana uvjetovano na rok od pet godina.

Prema presudi, D. M. je 11. travnja 2023. na internetskoj platformi 4chan objavio prijeteći tekst na engleskom jeziku, u kojem je najavio da će 20. travnja, tijekom kolokvija iz Statistike II na Filozofskom fakultetu u Splitu, usmrtiti studente i profesore. Posebno je naglasio da planira usmrtiti dvoje studentice za koje je tvrdio da su ga ismijavale. Policija je za objavu doznala 19. travnja, nakon što je informaciju zaprimila od FBI-ja. Fakultet je istoga dana obaviješten o prijetnji, zbog čega je održan izvanredni dekanski kolegij, nastava je privremeno prebačena na internet, a angažirani su i zaštitari, piše Jutarnji list.

U presudi se navodi da je D. M. namjeravao zastrašiti skupinu od 20 studenata psihologije koji su trebali pristupiti kolokviju. Sud je zaključio da je objava bila ozbiljna te da se ne može isključiti ni mogućnost da je prijetnju namjeravao ostvariti. Tome u prilog, među ostalim, išao je i ranije snimljeni video u kojem drži ručnu bombu, kao i sadržaj pronađen na njegovu mobitelu. D. M. je, prema presudi, nabavio i držao ručnu bombu M75, serijskog broja 8338, s otpusno-udarnim upaljačem tipa P3. Na snimkama pronađenima na mobitelu vidi se kako je drži, a u jednom od zapisa govori i o napadu s ljudskim žrtvama. Optuženik je tvrdio da je riječ o igrački, no kemijsko-fizikalnim vještačenjem utvrđeno je da se radi o pravoj ručnoj bombi, odnosno zabranjenom oružju kategorije A.

Oštetio grobove

Treće kazneno djelo odnosilo se na oštećivanje grobova na splitskom groblju Lovrinac. Prema presudi, optuženik je u više navrata podesnim predmetima oštetio grobna mjesta i slike pokojnika. Na pojedinim grobovima pronađeni su biološki tragovi koji su se DNK analizom podudarali s njegovim profilom. Sud je iz činjeničnog opisa ipak izostavio oštećenja grobova na kojima takvi tragovi nisu pronađeni jer ostali dokazi nisu sa sigurnošću upućivali na to da ih je oštetio upravo on.

D. M. je tijekom prvog ispitivanja u policiji priznao da je 11. travnja 2023. na forumu 4chan objavio detaljnu poruku u kojoj je prijetio napadom na Filozofskom fakultetu, no tvrdio je da to nije mislio ozbiljno, nego da je želio privući pozornost. Kao inspiraciju naveo je roman Stephena Kinga „Bijes”, koji je pročitao početkom travnja, a tvrdio je i da je mislio kako se korisnici anonimnog foruma natječu u tome tko će napisati nešto šokantnije. Negirao je da ima oružje, psihičke probleme ili obiteljske teškoće, rekavši da je potonje izmislio kako bi objava zvučala uvjerljivije.

"Bio sam pod stresom zbog kolokvija pa sam otišao na 4chan. Napisao sam tu detaljnu poruku jer sam želio dobiti pozornost, ali nisam to mislio napraviti i nikome ne bih naudio. Nisam mislio na dvije studentice, nego sam bez veze odabrao broj dva. Mislio sam da je to zezancija, da je riječ o anonimnom forumu koji nema nikakve veze s mojim fakultetom i na kojem nema mojih kolega. Nikada nisam vidio oružje niti pucao iz njega, ne posjedujem mačetu ni dugi lovački nož. Nisam imao nikakve obiteljske probleme, to sam izmislio jer sam kreativan u pisanju i htio sam da sve zvuči što uvjerljivije. Nemam ni psihičkih problema ni problema s tabletama. Nisam bio svjestan kakvu pogrešku radim i žao mi je zbog svega što sam prouzročio. Nikada to ne bih ponovio", rekao je policiji.

"Bomba je igračka"

U odnosu na bombu M75 tvrdio je da je riječ o plastičnoj igrački koju je prije otprilike dvije godine kupio u trgovini "Sve po 8" ili na tržnici, u vrijeme maskenbala na kojem je bio s ocem. Kazao je da je snimio dva videa držeći tu igračku, iz šale i kako bi se pravio važan, a ne zato što je namjeravao nekoga napasti.Objasnio je i da ga psihološki zanima fenomen pucnjava u školama te da se htio staviti u glavu počinitelja takvih napada.

Video s plastičnom puškom i nožem, tvrdio je, snimio je kako bi impresionirao kolegicu s fakulteta koja mu se sviđala. Govorio je i o ranijoj ovisnosti o amfetaminima i heroinu, liječenju u klinici u Beogradu te psihijatrijskoj terapiji nakon povratka u Hrvatsku. Na raspravi je ostao pri svojoj obrani, ponovno negirao da je ikome prijetio ili namjeravao nauditi te istaknuo da je nakon izlaska iz istražnog zatvora promijenio društvo i način života. "Vrijeme koje sam proveo u zatvoru teško mi je palo i nakon toga sam se potpuno promijenio. Više se ne družim s ljudima koji konzumiraju drogu i alkohol, nego isključivo s kolegama s Ekonomskog fakulteta, koji redovito pohađam. Položio sam pet i pol od sedam ispita na drugoj godini. Živim s roditeljima, treniram karate, idem u teretanu, ne koristim drogu, alkohol ni tablete. Ministriram u crkvi i dajem instrukcije brucošima na fakultetu. Od izlaska iz istražnog zatvora nisam imao nijedan incident, nisam počinio prekršaj niti je zbog mene intervenirala bilo koja institucija. Izbjegavam društvo ljudi koji uzimaju drogu, a kolegama za koje znam da je konzumiraju savjetujem da prestanu", rekao je.

U odnosu na oštećivanje grobova na Lovrincu optuženik je negirao krivnju, tvrdeći da optužbe nemaju veze s njim, piše Jutarnji list. Tijekom suđenja saslušani su brojni svjedoci, među njima prijatelji, profesori i bivše profesorice optuženika. Jedan od njegovih prijatelja ispričao je da mu je D. M. govorio o ranijem konzumiranju heroina, problemima s roditeljima i odlascima na groblje Lovrinac, gdje je, prema vlastitom priznanju, oštetio oko 35 grobova. Opisao je i neobično ponašanje optuženika, koji mu je navodno pokazivao životinjske kosti spojene u oblik noža, govorio o nabavi puške i bodeža te uzimanju velikih količina tableta uz alkohol. Zbog takvih razgovora i njegova ponašanja, rekao je, osjećao je nelagodu i strah.

"Odsutan i pospan"

Profesor s Filozofskog fakulteta kazao je da je D. M. često bio odsutan i pospan, ali pristojan i bez znakova agresivnosti. Od ožujka 2023. povjeravao mu se o obiteljskim i psihičkim problemima, ponajprije o odnosu s majkom, za koju je tvrdio da mu kontrolira život, nadzire uzimanje lijekova i testira ga na droge. Pokazivao mu je i rezove na podlakticama. Profesor je posvjedočio da mu je govorio kako mu je najteže petkom, kada završava nastava i mora se vratiti kući, jer mu je fakultet bio jedino mjesto na kojem je imao mir. Dodao je da optuženik s njim nikada nije razgovarao o drogama, oružju ni školskim pucnjavama.

Dvije studentice prethodno su poslale elektroničku poštu izražavajući zabrinutost, a jedna je navela da D. M. posjeduje oružje i zanima se za masovne pucnjave u američkim školama. Bivše razrednice iz srednje škole opisale su ga kao povučenog učenika koji nije bio nasilan niti je ikome prijetio, dok ga se razrednica iz osnovne škole sjećala kao otvorenog, veselog i ambicioznog dječaka. Sud je zaključio da je D. M. sva tri kaznena djela počinio s izravnom namjerom. U slučaju prijetnje utvrdio je da je objavu napisao kako bi zastrašio studente te da je bio svjestan kome je upućuje. Ozbiljnost prijetnje procijenio je i s obzirom na njegove životne okolnosti, osjećaj neprihvaćenosti i izoliranosti. Sud je pritom zaključio da su navodi iz objave o njegovim psihičkim problemima, obiteljskim odnosima, konzumaciji lijekova i posjedovanju oružja odgovarali stvarnim okolnostima, unatoč njegovu osporavanju. Pri odmjeravanju kazne sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir to što D. M. ranije nije bio kazneno osuđivan, što je u vrijeme počinjenja kaznenih djela bio bitno smanjeno ubrojiv te što je u međuvremenu promijenio način života. Prema ocjeni suda, redovito se školuje i polaže ispite, prestao je konzumirati alkohol i droge te sada živi uredno. Otegotnim je cijenio posljedice njegova postupanja i uznemirenost koju je izazvao. Za svako od triju kaznenih djela sud mu je utvrdio kaznu zatvora od deset mjeseci, a potom izrekao jedinstvenu kaznu od godinu i šest mjeseci. Od toga će šest mjeseci morati odslužiti, dok se preostalih godinu dana neće izvršiti ako u roku provjeravanja od pet godina ne počini novo kazneno djelo. U šest mjeseci zatvora uračunato mu je vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 27. travnja do 24. listopada 2023. godine.

Šestero oštećenika upućeno je da naknadu štete zbog oštećenja grobova zatraže u parnici jer u kaznenom spisu nije bilo dokumentacije na temelju koje bi se mogao utvrditi njezin iznos. Optuženiku je naloženo i plaćanje troškova kaznenog postupka od 8943,26 eura.