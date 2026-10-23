Splićanin pola sata čekao vlasnicu BMW-a, a njezin odgovor ga je ostavio u nevjerici: „Pa mogli ste...”

Još jedna situacija s parkiranjem u Splitu izazvala je raspravu na društvenim mrežama. Ovoga puta sve se, prema riječima jednog Splićanina, dogodilo ispred crkve svetog Petra na Lokvama, gdje mu je nepropisno ostavljen BMW otežao pristup vlastitom automobilu.

Kako tvrdi, čak je pola sata čekao da se pojavi vozačica i pomakne automobil. No ono što ga je posebno razljutilo nije bilo samo parkiranje, nego i odgovor koji je dobio kada ju je upitao zašto je tako ostavila vozilo.

"Pa mogli ste ući s druge strane"

Splićanin je svoje iskustvo opisao u objavi na društvenim mrežama, ne skrivajući nezadovoljstvo.

„Čekan pola sata da se gospodična udostoji izać iz crkve sv. Petra na Lokvama u Splitu da pomakne svog BMW-a. Kad san je pita zašto je tako parkirala, nasmijala se i rekla mi: 'Pa mogli ste uć s druge strane.' Na šta san ja nju pita: 'Pa šta vi u svoga ne uđete s druge strane?' Bahato se nasmijala, ušla u auto sa svojom mamom i otišla. Bez izvinjenja”, napisao je.

Prema njegovu opisu, vozačica nije smatrala potrebnim ispričati se zbog neugodnosti, nego je nakon kratke razmjene riječi napustila parkiralište.

Rasprava o prometnoj kulturi

Objava je potaknula reakcije korisnika društvenih mreža, a među komentarima koje prenosi Slobodna Dalmacija našlo se i onih koji su situaciju pokušali okrenuti na šalu.

„Njoj je oprošteno, bila je na misi”, napisao je jedan komentator, dok je drugi kratko poručio: „Mir i dobro.”

Neki su kritizirali ponašanje vozačice, a drugi smatrali da ulazak u automobil sa suprotne strane nije toliko velik problem.

Iako okolnosti parkiranja nisu neovisno potvrđene, ova je objava ponovno otvorila pitanje prometne kulture i obzira prema drugim vozačima u Splitu.

Jer ponekad za nezadovoljstvo nije presudno samo gdje je netko parkirao automobil, nego i način na koji reagira kada ga se upozori da je drugome stvorio problem.