Splićanin pokupio 670 tisuća eura na Eurojackpotu: "Nisam spavao cijelu noć"

Na glavnu blagajnu Hrvatska Lutrija ovoga je tjedna stigao igrač iz Splita po vrijedan dobitak osvojen u Eurojackpotu. Sretni dobitnik pogodio je kombinaciju 5+1 te osvojio 669.842,80 eura.

Dobitni listić uplatio je, kao i obično, na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Splitu, na adresi Matoševa bb. Ističe kako Eurojackpot igra redovito, a brojeve najčešće bira prema datumima rođenja članova obitelji, koji su mu ovoga puta donijeli sreću.

Riječ je o njegovu prvom većem dobitku, a za osvojeni iznos saznao je putem teleteksta. Uzbuđenje je bilo toliko snažno da, kako kaže, cijelu noć nije mogao spavati, a radosnu vijest odmah je podijelio s obitelji i rodbinom.

Na Staru godinu osvojen je i dobitak Joker 5 u iznosu od 6.000 eura, a dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Koprivnici, u Ulici Ivana Česmičkog 26.

Večeras se igra prvo kolo Eurojackpota u novoj godini, a glavni dobitak iznosi 71.000.000 eura.