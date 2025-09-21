Splićanin objavio video na koji ga je potaknula moguća tragedija: "Spasio sam dječaku život..."

Na TikToku se ovih dana pojavio video koji je brzo privukao pažnju brojnih korisnika.

U snimci jedan mladić opisuje situaciju od prije nekoliko dana kada je, kako kaže, možda spriječio tragediju. Naime, dječak je neoprezno pokušao pretrčati cestu u Ulici Domovinskog rata, a on ga je na vrijeme upozorio. Taj ga je događaj potaknuo da snimi video i podijeli savjete o sigurnijem prelasku preko pješačkih prijelaza.

Pogledajte.

@josip_banovac svaki dan se ovakve situacije događaju, možemo ih riješit na 2 načina: 1. Da vozači ne glume Schumachera u centru grada, pa da umjesto gasa malo iskoriste kočnicu i da budu oprezniji u blizini pješačkih prijelaza 2. Da pješaci ne lete preko ceste ko muhe bez glave nego da prijeđu cestu opreznije i pametnije kao na ovom videu P.S. gledajmo s razumijevanjem i pazimo jedni druge!✨ ♬ original sound - Josip Banovac