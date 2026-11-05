Splićanin među najvećim nogometnim talentima Europe! Luka Vušković u borbi za prestižnu nagradu, svjetski mediji ga dižu u nebesa

Još jedno veliko međunarodno priznanje stiglo je na adresu Luke Vuškovića, 19-godišnjeg splitskog nogometaša koji se sve snažnije potvrđuje kao jedno od najzanimljivijih mladih imena europskog nogometa.

Talijanski sportski list Tuttosport, organizator prestižnog izbora Golden Boy, uvrstio je hrvatskog braniča među 25 finalista za 2026. godinu. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje najboljem mladom nogometašu koji nastupa u Europi, a među njezinim dosadašnjim osvajačima nalaze se Lionel Messi, Erling Haaland, Jude Bellingham i Lamine Yamal.

Posebnu težinu Vuškovićevu uspjehu daje činjenica da je među finalistima jedini hrvatski nogometaš.

Sports Illustrated: Vušković među pet najboljih!

Još zanimljivija vijest stiže iz američkog sportskog medija Sports Illustrated, koji je objavio vlastiti poredak svih 25 kandidata za ovogodišnju nagradu.

U toj analizi Luka Vušković zauzeo je visoko peto mjesto, ispred brojnih mladih zvijezda europskih velikana.

Američki medij posebno ističe njegovu dominaciju u prekidima, sposobnost postizanja pogodaka i atraktivne poteze koji su već obilježili njegovu mladu karijeru.

Sports Illustrated podsjeća i na Vuškovićeve nastupe u njemačkoj Bundesligi, gdje je tijekom posudbe u Hamburgu ostavio snažan dojam na navijače.

Iako američki novinari smatraju da mladi hrvatski branič još ima prostora za napredak u obrambenom dijelu igre, naglašavaju da posjeduje iznimne predispozicije za razvoj u vrhunskog nogometaša.

Ispred brojnih zvijezda europskog nogometa

Prema poretku koji je sastavio Sports Illustrated, ispred Vuškovića nalaze se samo četvorica igrača.

Na prvom je mjestu Barcelonin Pau Cubarsí, drugi je Ayyoub Bouaddi iz Manchester Cityja, treći Yan Diomande iz Real Madrida, dok je četvrti Warren Zaïre-Emery iz Paris Saint-Germaina.

Odmah iza njih smjestio se Splićanin.

Takav poredak nije službeni rezultat izbora, nego procjena američkog sportskog medija, ali dovoljno govori o ugledu koji je Vušković stekao u međunarodnim nogometnim krugovima.

Veliki skok na službenoj ljestvici

Prema podacima organizatora nagrade, Vušković je ostvario značajan napredak i na ljestvici European Golden Boy Top 100, koju Tuttosport priprema u suradnji s Transfermarktom.

Mladi hrvatski nogometaš napredovao je s 12. na šesto mjesto među kandidatima koji ispunjavaju uvjete za izbor.

U završnici se našlo 25 nogometaša iz 14 država, a najviše ih nastupa u engleskoj Premier ligi, čak osmorica.

Barcelona ima tri predstavnika, dok po dvojicu imaju Real Madrid, Chelsea, Bournemouth, Brighton i Borussia Dortmund.

Ukupna tržišna vrijednost svih 25 finalista, prema podacima organizatora, iznosi čak 1,303 milijarde eura.

O pobjedniku odlučuje 50 europskih novinara

Nagrada Golden Boy dodjeljuje se od 2003. godine, a njezin prvi osvajač bio je nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart.

O ovogodišnjem pobjedniku odlučuje međunarodni žiri sastavljen od 50 sportskih novinara iz 27 europskih država.

Svaki član žirija bira petoricu najboljih nogometaša, a bodovi se dodjeljuju prema unaprijed utvrđenom sustavu.

Ime pobjednika trebalo bi biti objavljeno tijekom studenoga, dok je svečana dodjela nagrada predviđena za prosinac u Torinu.

Prošlogodišnji osvajač bio je francuski nogometaš Désiré Doué, dok je 2024. godine priznanje pripalo Barceloninu Lamineu Yamalu.

Od splitskog nogometnog talenta do europske elite

Za Luku Vuškovića sama nominacija predstavlja veliko priznanje, ali i potvrdu njegova iznimno brzog nogometnog razvoja.

Nogometaš koji je prve velike korake napravio u Hajduku danas se spominje uz bok igračima najvećih europskih klubova.

Posebno je zanimljivo što se u konkurenciji prepunoj ofenzivnih talenata i atraktivnih napadača uspio nametnuti kao središnji branič.

Njegova fizička dominantnost, sposobnost igre glavom i opasnost pred suparničkim vratima čine ga drukčijim profilom mladog obrambenog nogometaša.

Hoće li Vušković na kraju osvojiti prestižnu nagradu, odlučit će europski sportski novinari. No već sada je jasno da je mladi Splićanin izborio mjesto među najcjenjenijim nogometnim talentima svoje generacije.