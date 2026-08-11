Splićanin Mate Pavić izborio polufinale Mastersa u Montrealu

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner, Salvadorac Marcelo Arevalo, izborili su plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Montrealu.

Sigurna pobjeda trećih nositelja

Pavić i Arevalo, koji su na turniru postavljeni za treće nositelje, u četvrtfinalu su sa 6:2, 6:4 svladali domaću kombinaciju Duncan Chan / Alexis Galarneau.

Kanadski par na turniru je nastupio s pozivnicom organizatora, ali protiv hrvatsko-salvadorske kombinacije nije uspio napraviti iznenađenje.

Čekaju suparnike u polufinalu

Za mjesto u finalu Pavić i Arevalo igrat će protiv pobjednika susreta između francuskog para Theo Arribage / Albano Olivetti i mađarsko-ruske kombinacije Fabian Marozsan / Daniil Medvedev.

Pavić i Arevalo tako nastavljaju uspješan nastup u Montrealu i sada ih još samo jedna pobjeda dijeli od borbe za naslov na prestižnom Masters 1000 turniru.