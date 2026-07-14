Splićanin je skakao u more duboko manje od metra, Talijan ga pokušao oponašati pa poginuo: Poslije je tražio da mu se sve prizna u radni staž

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić autor je knjige Povijest pisana svjetlom, Split od Prisce do Adriane u čijem prvom dijelu do u tančine raščlanuje splitske osobenjake među kojima su razni redikuli, imbrojuni, manjamuktaši, manjinjorgi, bonkulovići, poverini, barufanti, maškalcuni, mucigoti, uncuti, berekini, farabuti, furbačuni, batali, bevaduri, dišperaduni, šotokucini, foliranti, zavajuni, trunfuni, vagabondi i mnogi drugi koji su se isticali svojim osobenostima. Među njima Baću, Maru Žebon, Duju Balavca, Stipu Igru, Giovaninu Kokolo, Pajdu, Periku, Jozu Trinaesticu i brojne druge. Ovo je priča o njima.

Veliki splitski Karuzo opernim je arijama osvajao trgove i Čehinje

Slavni pivač iz Matošićeve ulice Marinko Pavlović zvan Karuzo počeo je svoju karijeru zabavljajući ljude pjevanjem na javnim mjestima. Pojavio bi se na prozoru koje kuće na Narodnom trgu i pred okupljenom masom zapjevao poneku opernu ariju izazivajući smijeh i zvižduke s pljeskom. Udvarao bi se Čehinjama, zapjevavši kratko, a onda bi se damama bacio pod koljena izjavljujući im ljubav opernim načinom.

- Kada je pričao obično bi se namjestio u pozu kao da je pred fotografskim aparatom, šjalpa bi mu malo odskakala s vrata, pa bi ju samo namještao, a noge bi držao kao figurin reklame cipela Peko, Bata, Humanik ili koje druge domaće tvornice obuće. Splitske su novina objavile događaj da je veliki splitski Karuzo pokraden prigodom kupanja na Bačvicama. Nije bilo zabilježeno što mu je ukradeno, no glas mu je ostao što mu je bilo najvažnije.

Početkom 1940. godine Karuzo je obolio, pa su izostali njegovi pokladni koncerti. Odmarao se pod borovom šumicom splitske bolnice, te su mu svake nedjelje dolazili u posjet prijatelji i prijateljice noseći mu cvijeće, slatkiše i cigarete. U utorak 2. kolovoza 1955. godine na Cararrinoj poljani u Getu je održana proslava rođendana velikog svjetskog umjetnika Marina Karuza koji je tada napunio 53 godine. U krugu velikog broja prijatelja feštu je otvorio plemeniti Gote i slavljeniku predao buket cvijeća uz prigodan govor.

Čestitke su mu navodno stizale iz milanske Skale i Metropoliten Opere

Među prvima je čestitala Mravanka, uži krug prijatelja i stanovnici Geta u kojem je Karuzo živio puna tri desetljeća. Pročitani su brzojavi i čestitke iz inozemstva i cijele zemlje, a pristigla su pisma i telegrami milanske Skale, teatra Colon iz Pariza, Metropoliten Opere, Komedije u Zagrebu i mnogih drugih.

Dugo je vremena u Splitu vrlo popularan bio i Vinko Jadrijević zvan Doktor Picara dobričina, poštenjak, veseljak uvijek spreman svima učiniti uslugu bez obzira hoće li mu dotični vratiti za to. Nije bio ni liječnik, ni znanstvenik, nadimak je stekao zbog visokog nivoa svojih šala. Bio je uvijek pozivan u društva di se dobro jilo i pilo. Svima je bio prijatelj, od predsjednika Općine do najvećeg siromaha.

Bio je niska rasta, hrapava glasa, uvijek nasmijan, skromno odjeven s naočalama debelih lenti. Kada bi ga upitali zašto ne radi rekao bi: Tko radi taj griješi, a ja ne volim griješiti. Uvijek je bio skroman, ali ponos mu nije dopuštao da bude žicar. Znao je šetajući Rivom mnogobrojne poznanike pozivati na piće. Dugo se spominjao njegov doprinos u Narodnooslobodilačkom ratu u borbi protiv fašizma.

Skakao je u more duboko manje od metra, a jedan ga je Talijan pokušao oponašati

- Samo je on mogao skakati u more sa sredine kupališne zgrade na Bačvicama. U vrijeme dok je Split bio pod talijanskom upravom gledajući Doktora zanimanje za skok s tog mjesta pokazao je neki Talijan. Picara je pred njim ponovio skok, a na tom mjestu je more bilo duboko manje od metra s kamenjem po dnu tako da je osim hrabrosti trebalo posjedovati i izuzetnu sposobnost u tehnici skoka na prsa.

Borčić dodaje da se Talijan nakon dužeg promišljanja zaletio, ali je u skoku bio prekratak. Kolima Hitne pomoći je prebačen u bolnicu gdje je sutra umro. Nakon rata je tražio da mu se taj dan prizna pod radni staž. Pričalo se da je u tome čak i uspio, ali je nakon toga tražio da mu se prizna duplo kao i svima koji su bili u NOB- u. Dobio je rak grla i umro relativno mlad 1971. godine.

Split mu je priredio veličanstven posljednji ispraćaj

Sugrađani su mu pripremili veličanstven sprovod. Kolone privatnih automobila, punih autobusa i taksista koji su za tu prigodu vozili besplatno kretale su se prema groblju Lovrinac. Sahranjen je u jednom skromnom brobu na kojem su mu prijatelji podignuli lijep spomenik s bistom, radom splitskog kipara Mirkovića.