Splićanin Dino Prižmić srušio favoriziranog Nijemca: Hrvatska izjednačila u Halleu, sada ga čeka Zverev

Hrvatska teniska reprezentacija ostala je potpuno u igri za plasman na završni turnir Davis Cupa. Nakon prvog dana dvoboja drugog kruga kvalifikacija protiv Njemačke u Halleu rezultat je 1:1, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić velikom pobjedom nad Danielom Altmaierom.

Najbolje rangirani hrvatski tenisač, trenutačno 103. igrač svijeta, svladao je 69. igrača ATP ljestvice sa 6:4, 6:3. Službeni Davis Cup nakon prvog dana također potvrđuje rezultat 1:1 u dvoboju koji se igra 19. i 20. rujna u Halleu.

Loše krenuo, a onda potpuno okrenuo meč

Prižmić nije idealno otvorio susret. Altmaier je u njegova prva dva servis-gema imao prilike za break, a kod rezultata 3:3 Nijemac je napokon uspio oduzeti servis hrvatskom tenisaču.

No upravo je tada 21-godišnji Splićanin podigao razinu igre.

Prižmić je odmah vratio break za 4:4, a potom još jednom oduzeo servis Altmaieru kada je Nijemac servirao za ostanak u prvom setu. Hrvatski tenisač tako je od rezultata 3:4 osvojio tri gema zaredom i uzeo prvu dionicu sa 6:4.

Dominacija se nastavila i početkom drugog seta. Prižmić je u prvom gemu izvukao 15:40 na vlastitom servisu, a ključni break napravio je za vodstvo 3:1. Prednost više nije ispustio te je nakon dva seta zaključio iznimno važnu hrvatsku pobjedu.

Posebno impresivno zvuči podatak da je nakon zaostatka 3:4 u prvom setu osvojio sedam od sljedećih osam gemova i potpuno preuzeo kontrolu nad susretom.

Zverev prethodno svladao Dodiga

Njemačku je ranije u vodstvo doveo Alexander Zverev, trenutačno drugi igrač svijeta. Zverev je pobijedio Mateja Dodiga sa 6:4, 7:6(3).

Dodig je pružio snažan otpor velikom favoritu, posebno u drugom setu koji je odlučen tek u tie-breaku. Zverev je pritom pogodio 15 aseva, a hrvatski tenisač tijekom susreta nije stigao do break-lopte.

Prižmićeva pobjeda stoga je Hrvatskoj bila od iznimne važnosti jer je spriječila Njemačku da nakon prvog dana pobjegne na velikih 2:0.

U nedjelju najprije hrvatski adut – parovi

Odluka o pobjedniku pada u nedjelju.

Prema najavljenom rasporedu, dan bi trebali otvoriti parovi. Hrvatsku bi trebala predstavljati provjerena kombinacija Nikola Mektić – Mate Pavić, dok su za Njemačku prijavljeni Kevin Krawietz i Tim Pütz.

Potom bi trebao uslijediti pravi spektakl: Alexander Zverev protiv Dine Prižmića, a u posljednjem pojedinačnom susretu nominalno su prijavljeni Altmaier i Dodig. Sastavi se, prema pravilima Davis Cupa, još mogu mijenjati.

Prižmić će tako, nastupi li prema očekivanom rasporedu, samo dan nakon pobjede nad Altmaierom dobiti priliku odmjeriti snage s jednim od najboljih tenisača svijeta.

Ulog je Final 8 u Bologni

Pobjednik dvoboja Njemačke i Hrvatske izborit će mjesto među osam reprezentacija koje će se boriti za Davis Cup.

Završni turnir, Final 8, na rasporedu je od 24. do 29. studenoga u Bologni.

Nakon prvoga dana u Halleu sve je ponovno otvoreno. Njemačka ima Zvereva i prednost domaćeg terena, ali Prižmićeva pobjeda pokazala je da Hrvatska u odlučujući dan ulazi s itekako realnim izgledima za prolazak.