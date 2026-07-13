Splićanin (30) pao s 2,2 grama kokaina, a onda je policija u stanu pronašla pravu zalihu droge

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske su dovršili kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom prema kojem su postupali u subotu 11. srpnja 2026.godine oko 20,20 sati na području Splita i utvrdili da posjeduje 2,2 grama kokaina.

Uhićen je i doveden u službene prostorije, a u nastavku kriminalističkog istraživanja, tijekom pretrage stana u Splitu, policijski službenici su pronašli 199 tableta ecstasyja ukupne težine 80 g, 13,6 g hašiša, 1361,7 g marihuane, 3,4 g droge „MDMA“, 90 g kokaina, 560 € i vaga za precizno mjerenje.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.