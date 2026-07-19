Splićanin (20) otkrio kako zarađuje više od 5000 eura mjesečno: "Ovako sam otvorio i svoju teretanu"

"Zanima vas kako doći do ovakvih brodova?" pita na početku svog videa mladi Splićanin Ivan, dok iza njega stoji luksuzna jahta. Na ekranu se istovremeno pojavljuje poruka koja odmah privlači pažnju: "5000 eura mjesečne zarade".

Njegova priča brzo je privukla interes korisnika društvenih mreža, a razlog je jednostavan. Ivan ima tek 20 godina, no već dvije sezone radi na luksuznim plovilima.

"Već dvije godine radim na ovakvim brodovima i zahvaljujući tom poslu uspio sam zaraditi dovoljno da otvorim svoju malu teretanu", kaže u videu.

Osim što je ispričao vlastito iskustvo, odlučio je pomoći i drugima koji razmišljaju o istom poslu. U svojim objavama dijeli savjete o tome kako pronaći angažman, što poslodavci očekuju i kako izgleda rad na luksuznim jahtama tijekom sezone.

Plaće koje privlače sve više mladih

Posao na jahtama posljednjih je godina postao jedan od najtraženijih sezonskih angažmana na hrvatskoj obali. Tijekom ljeta u marine i luke u Splitu, Hvaru, Dubrovniku, Šibeniku i Zadru uplovljavaju stotine luksuznih jahti i čarter-plovila, zbog čega raste potreba za skiperima, mornarima, hostesama, kuharima i ostalim članovima posade.

Koliko će netko zaraditi ovisi o iskustvu, odgovornostima i vrsti plovila na kojem radi. Oni koji tek ulaze u ovaj posao najčešće mogu očekivati plaću između 1.200 i 2.000 eura mjesečno, dok iskusni skiperi nerijetko zarađuju od 2.500 do 4.500 eura. Na privatnim luksuznim jahtama primanja mogu biti i znatno viša.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dabro do Ironmana (@ivandabro_)

Napojnice često nadmaše plaću

Velik dio zarade mnogim članovima posade donose upravo napojnice. Gosti na luksuznim jahtama često ostavljaju izdašne iznose koji se dijele među članovima posade, pa tijekom uspješne sezone taj dodatni prihod može dosegnuti nekoliko tisuća eura.

Zbog toga nije rijetkost da članovi posade tijekom tri ili četiri ljetna mjeseca ukupno zarade između 10.000 i 20.000 eura, dok oni s dugogodišnjim iskustvom i angažmanima na najluksuznijim plovilima mogu ostvariti i znatno veće iznose.