Splićanin (19) drugi put zaredom odnio titulu najboljeg juniorskog chefa

U kategoriji najboljih junior chefova pobjedu je odnio Lovre Odak. Drugo mjesto osvojila je Marija Batuta, dok je treće mjesto pripalo Ivi Radoš.

Festival je i ove godine okupio brojne mlade talente i profesionalce, potvrdivši svoj status jednog od značajnijih međunarodnih gastronomskih događanja.

Juniorskim prvakom Bisera mora proglašen je Lovre Odak (19), koji je tu titulu osvojio i prošle godine. Odak je ŠKMER-ov stipendist iz Splita sa zlatnim odličjima s međunarodnih natjecanja u Dubrovniku i Nišu.

Legende kuharstva, Stevo Karapanđa i ekipa zabavljali su se nakon završetka manifestacije i napravili show. Pogledajte.