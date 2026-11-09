Splićanima stiže dvostruko poskupljenje? Računi za smeće rastu za više od 200 posto, a od Nove godine i komunalna naknada

Pred splitskim gradskim vijećnicima u četvrtak, 12. studenoga, naći će se odluke koje bi mogle značajno utjecati na kućne proračune Splićana. Riječ je o povećanju cijene odvoza komunalnog otpada te komunalne naknade, dvama davanjima koja bi, ako vijećnici prihvate prijedloge, građani uskoro trebali plaćati znatno više nego dosad.

Posebno se ističe poskupljenje odvoza otpada. Prema službenoj dokumentaciji, fiksni dio računa za kućanstva trebao bi porasti za čak 212 posto. S druge strane, povećanje komunalne naknade predviđeno je od početka 2027. godine. Gradonačelnik Tomislav Šuta službeno je Gradskom vijeću uputio prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Dokumentaciju prate financijsko obrazloženje Čistoće, izvješće o provedenom javnom savjetovanju te odluka Savjeta za zaštitu potrošača.

Računi za odvoz otpada mogli bi se više nego udvostručiti

Prema predloženoj odluci, cijena obvezne minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela računa za odvoz otpada, za kućanstva bi se povećala s dosadašnjih 3,98 eura na 12,42 eura mjesečno bez PDV-a. Riječ je o povećanju od 8,44 eura bez PDV-a, odnosno približno 212 posto.

Kada se uračuna PDV od 13 posto, samo povećanje fiksnog dijela računa iznosilo bi 9,54 eura mjesečno. To znači da bi kućanstvo koje tijekom cijele godine plaća uslugu za odvoz otpada godišnje izdvajalo 114,48 eura više nego dosad, pod pretpostavkom nepromijenjenog varijabilnog dijela računa. Prema izračunima iz službenog obrazloženja Čistoće, četveročlano kućanstvo kojem se otpad odvozi tri puta tjedno umjesto dosadašnjih 9,24 eura plaćalo bi 18,78 eura mjesečno s PDV-om. Za četveročlano kućanstvo s dva odvoza tjedno, prema istom modelu obračuna, račun bi porastao sa 7,66 na 17,20 eura. Važno je naglasiti da se predloženo povećanje odnosi na fiksni dio cijene, dok bi cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada zasad ostala nepromijenjena, odnosno 0,013 eura po litri.

Povećanje je predviđeno i za korisnike koji nisu kućanstva, među kojima su poslovni subjekti i iznajmljivači koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Njima bi fiksni dio računa porastao s 13,27 na 18,66 eura mjesečno bez PDV-a, što predstavlja povećanje od približno 41 posto. S PDV-om bi to značilo dodatnih 6,09 eura mjesečno, odnosno 73,08 eura godišnje. Zanimljivo je pritom da bi, prema predloženim iznosima, kućanstva imala osjetno veće postotno povećanje fiksnog dijela računa od poslovnih korisnika, ali i veći apsolutni rast mjesečnog troška.

Čistoća poslovala s milijunskim gubitkom

U službenom obrazloženju Čistoće navedeni su i financijski podaci koji bi trebali opravdati predloženo povećanje cijena. Prema dostavljenoj dokumentaciji, splitska Čistoća tijekom 2025. godine ostvarila je ukupne prihode od 20,81 milijun eura, dok su rashodi iznosili 22,16 milijuna eura. Godinu je tako zaključila s gubitkom od približno 1,35 milijuna eura. Negativno poslovanje nastavilo se i početkom 2026. godine. U prva tri mjeseca ove godine prihodi su iznosili 4,77 milijuna eura, a rashodi 5,74 milijuna eura. Samo u prvom tromjesečju zabilježen je gubitak od čak 969.647 eura. Iz Čistoće u obrazloženju navode kako sadašnja cijena više ne omogućuje održivo poslovanje, posebno zbog rasta troškova energenata, opreme, rada i obveza koje proizlaze iz sustava gospodarenja otpadom. Upozoravaju i na troškove naknade za odlaganje otpada, kao i na potrebu pripreme sustava za razdoblje nakon zatvaranja odlagališta Karepovac.

Osim poslovnih gubitaka, Čistoća navodi da su za modernizaciju sustava nužna značajna ulaganja. U pratećoj dokumentaciji procjenjuju se troškovi nabave polupodzemnih spremnika na 1,5 milijuna eura, dok bi oprema za zaključavanje spremnika i mjerenje njihove popunjenosti stajala dodatna tri milijuna eura. Za nabavu specijalnih radnih vozila i strojeva predviđeno je 2,4 milijuna eura, a za uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava dodatnih 1,2 milijuna eura. Navode se i troškovi zapošljavanja dodatnih radnika, oporabe biootpada te nabave kompostera. Riječ je o procjenama ulaganja i dodatnih troškova, a ne o iznosima koji bi se u cijelosti i odjednom naplaćivali kroz povećani fiksni dio računa građanima.

Savjet za zaštitu potrošača podržao poskupljenje, ali upozorio na građane

Posebno je zanimljiva odluka Savjeta za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga Grada Splita, koji je 15. listopada razmatrao predloženo povećanje cijena. Savjet je većinom glasova prihvatio prijedlog poskupljenja, uz obrazloženje da je financijsko stanje Čistoće neodrživo te da postojeći prihodi ne mogu pokriti povećane rashode. Međutim, članovi Savjeta istodobno su upozorili da je povećanje cijene iznimno veliko i da bi postupno povećavanje bilo primjerenije kako bi se izbjegao nagli financijski udar na stanovništvo. U njihovoj odluci posebno se ističe da je povećanje veliko i u apsolutnom i u relativnom iznosu. Drugim riječima, iako je Savjet podržao promjenu cijene, iznio je i jasnu rezervu prema načinu na koji se ona planira provesti.

Građani tijekom javnog savjetovanja tražili detaljnije izračune

Prije upućivanja odluke Gradskom vijeću provedeno je javno savjetovanje, koje je trajalo od 7. kolovoza do 7. rujna 2026. godine. Tijekom savjetovanja više je građana izrazilo nezadovoljstvo predloženim povećanjem cijena, upozoravajući da početna dokumentacija nije sadržavala dovoljno jasnu metodologiju izračuna novog iznosa.

Posebno su problematizirali povećanje od 212 posto te zatražili jasnije razdvajanje troškova za kućanstva i poslovne korisnike. Među primjedbama bilo je i zahtjeva da se objasni koji su troškovi neposredno povezani s obveznom minimalnom javnom uslugom, a koji se odnose na druga područja poslovanja Čistoće. Dio primjedbi djelomično je prihvaćen, a obrazloženje cijene naknadno je dopunjeno detaljnijim financijskim podacima, uključujući strukturu fiksnih troškova i broj korisnika. Građani su upozoravali i na kvalitetu same usluge. Tako su tijekom savjetovanja otvorena pitanja neredovitog odvoza otpada, dostupnosti spremnika i problema s organizacijom prikupljanja otpada na pojedinim područjima. Predložena cijena od 12,42 eura za kućanstva pritom nije smanjena. Uz poskupljenje odvoza otpada, pred gradskim vijećnicima najavljeno je i povećanje vrijednosti boda komunalne naknade. Prema informacijama o prijedlogu koji ide pred vijećnike, vrijednost boda trebala bi porasti s dosadašnjih približno 1,23 eura na 1,92 eura po četvornom metru godišnje. Riječ je o povećanju od približno 56 posto, koje bi se trebalo primjenjivati od 1. siječnja 2027. godine. Za razliku od računa za odvoz otpada, iznos komunalne naknade ovisi o površini nekretnine, zoni u kojoj se nalazi i odgovarajućim koeficijentima. To znači da povećanje neće biti jednako za sve građane. Komunalna naknada namjenski je prihod gradskog proračuna koji se koristi za održavanje i građenje komunalne infrastrukture. Kao jedan od razloga povećanja navodi se rast troškova održavanja javnih površina, prometnica i ostale infrastrukture.

Odluka u četvrtak: Prvi veći računi mogli bi stići već u prosincu

Prema financijskom obrazloženju Čistoće, primjena nove cijene odvoza otpada planirana je od 1. prosinca 2026. godine, pod uvjetom da odluka bude usvojena i stupi na snagu prema propisanom postupku. Prijedlog predviđa da nova odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku Grada Splita.

Pritom dokumentacija predviđa i mogućnost da Grad Split, pod propisanim uvjetima i na zahtjev korisnika, snosi trošak odvoza otpada za korisnike zajamčene minimalne naknade. Za većinu kućanstava, međutim, prihvaćanje ovih prijedloga značilo bi dva odvojena povećanja troškova u kratkom razdoblju. Samo bi poskupljenje fiksnog dijela odvoza otpada donijelo dodatni godišnji izdatak od 114,48 eura po kućanstvu, a tome bi se od početka iduće godine pridružilo i povećanje komunalne naknade, ovisno o veličini i lokaciji nekretnine. Konačnu riječ imat će gradski vijećnici. Do njihova glasovanja riječ je o prijedlozima, a ne o već donesenim odlukama.