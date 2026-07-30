Splićanima bi računi za smeće mogli gotovo udvostručiti, Čistoća tvrdi da je "voda došla do grla": "Ovo je posljedica višegodišnjeg lošeg poslovanja"

Splitska Čistoća poslala je u javno savjetovanje prijedlog novih cijena javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, prema kojem bi računi građana mogli znatno porasti.

Predloženo je povećanje obvezne minimalne javne usluge, odnosno fiksnog dijela računa koji korisnici plaćaju neovisno o količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Za kućanstva bi cijena tog dijela računa porasla s dosadašnjih 3,98 eura na 12,42 eura bez PDV-a.

Korisnicima koji nisu kućanstva fiksni dio računa trebao bi se povećati s 13,27 na 18,66 eura bez PDV-a.

Prema izračunu Čistoće, prosječni ukupni mjesečni račun četveročlanog kućanstva povećao bi se s dosadašnjih 9,24 eura na 18,66 eura s PDV-om.

To znači da bi prosječan račun bio gotovo dvostruko veći.

„Povećanje nije nastalo preko noći“

Direktor Čistoće Vlado Pehar navodi da je predloženo povećanje cijena nužno kako bi se osigurala dugoročna financijska i operativna stabilnost komunalnog društva te omogućila ulaganja u modernizaciju sustava gospodarenja otpadom.

Poručuje da potreba za poskupljenjem nije nastala preko noći, već je posljedica višegodišnjeg lošeg poslovanja, nedostatka investicija i gotovo desetljeća odgađanja rješavanja ključnih problema.

– Godinama nisu provedene nužne investicije u vozni park, opremu i infrastrukturu, nisu stvoreni preduvjeti za individualnu naplatu otpada, a zakonske obveze sustavno su odgađane, – navode iz Čistoće.

Istodobno su, dodaju, rasli troškovi rada, energenata, materijala i ostalih usluga, dok se cijene odvoza otpada nisu značajnije mijenjale više od šest godina.

Nova vozila, spremnici i digitalizacija

Iz Čistoće objašnjavaju da se fiksnim dijelom računa financira dostupnost i kontinuitet javne usluge tijekom cijele godine.

Novac prikupljen povećanjem cijena trebao bi se ulagati u nabavu novih vozila, opreme i specijaliziranih strojeva, izgradnju i uređenje infrastrukture te digitalizaciju sustava.

Planira se nastavak ugradnje polupodzemnih spremnika, njihovo zaključavanje te uvođenje individualne naplate prema količini predanog otpada.

U spremnike bi se ugrađivali i senzori popunjenosti kako bi se rute vozila za odvoz smeća mogle učinkovitije planirati.

U Čistoći smatraju da bi se time smanjili nepotrebni odlasci kamiona, prometne gužve, potrošnja goriva i emisije ispušnih plinova.

Cilj je manje otpada na Karepovcu

Veća ulaganja trebala bi biti usmjerena i na odvojeno prikupljanje te obradu pojedinih vrsta otpada, osobito biootpada i glomaznog otpada.

Najavljuje se nabava dodatne opreme, jačanje kadrovskih kapaciteta i stvaranje uvjeta za učinkovitije razvrstavanje i obradu otpada.

Cilj je smanjiti količinu otpada koja završava na odlagalištu Karepovac, produžiti njegov vijek trajanja i pripremiti sustav za početak rada Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Iz Čistoće tvrde da bez povećanja prihoda nije moguće provesti investicijski ciklus potreban za usklađivanje sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Prijedlog ide u javno savjetovanje

Predložene cijene još nisu konačne, već su upućene u postupak javnog savjetovanja.

Građani će tijekom savjetovanja moći poslati svoje primjedbe i prijedloge, nakon čega će se odlučivati o konačnom modelu i iznosima.

– Predloženo povećanje cijena nije cilj samo po sebi, već predstavlja nužnu mjeru kojom se ispravljaju posljedice dugogodišnjeg neulaganja i odgađanja reformi te se stvaraju preduvjeti za moderan, održiv i financijski stabilan sustav gospodarenja otpadom u Splitu, – poručio je direktor Čistoće Vlado Pehar.