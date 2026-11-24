Sunce, šetnja Rivom i kava u dobrom društvu – malo je onih koji mogu zamisliti splitsku svakodnevicu bez ovog rituala. Međutim, ono što je nekada bilo sitno svakodnevno zadovoljstvo danas sve više opterećuje kućni budžet.

Cijene kave s toplim mlijekom u splitskim kafićima kreću se od 1,80 do 2,80 eura, ovisno o lokaciji i ugostiteljskom objektu. Splićani sve češće žugaju zbog visokih cijena, no pogled na terase kafića na splitskoj Rivi otkriva zanimljiv paradoks.

Svi žugaju, a na Rivi se traži mjesto više

Čim sunce obasja grad, splitska Riva postaje omiljeno okupljalište brojnih građana. Terase kafića su pune, a nerijetko se traži i mjesto više.

Čini se da se Splićani, unatoč visokim cijenama i sve skupljem životu, teško odriču omiljenog rituala. U Splitu kava odavno nije samo napitak. Ona je prilika za druženje, ćakulu, susret s prijateljima i uživanje na suncu.

Ipak, jednostavna računica pokazuje da oni koji svakodnevno popiju jednu kavu u kafiću na taj užitak mjesečno izdvajaju između 54 i 84 eura.

Gdje je granica prihvatljive cijene?

Je li gotovo tri eura za kavu s toplim mlijekom previše ili je to cijena na koju se jednostavno moramo naviknuti? Koliko smo zapravo spremni platiti za uživanje u omiljenom napitku?

Zanima nas i vaše mišljenje.

Je li ispijanje kave u Splitu postalo luksuz? Koliko plaćate kavu u svom omiljenom kafiću i koja je za vas prihvatljiva cijena? Koliko plaćate kavu u svom omiljenom kafiću i koja je za vas prihvatljiva cijena? Jesu li cijene otišle predaleko ili se još uvijek može popiti kava za razumne novce? Da, cijene su pretjerane Nije luksuz, cijene su prihvatljive Glasaj