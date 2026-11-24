Sunce, šetnja Rivom i kava u dobrom društvu – malo je onih koji mogu zamisliti splitsku svakodnevicu bez ovog rituala. Međutim, ono što je nekada bilo sitno svakodnevno zadovoljstvo danas sve više opterećuje kućni budžet.
Cijene kave s toplim mlijekom u splitskim kafićima kreću se od 1,80 do 2,80 eura, ovisno o lokaciji i ugostiteljskom objektu. Splićani sve češće žugaju zbog visokih cijena, no pogled na terase kafića na splitskoj Rivi otkriva zanimljiv paradoks.
Svi žugaju, a na Rivi se traži mjesto više
Čim sunce obasja grad, splitska Riva postaje omiljeno okupljalište brojnih građana. Terase kafića su pune, a nerijetko se traži i mjesto više.
Čini se da se Splićani, unatoč visokim cijenama i sve skupljem životu, teško odriču omiljenog rituala. U Splitu kava odavno nije samo napitak. Ona je prilika za druženje, ćakulu, susret s prijateljima i uživanje na suncu.
Ipak, jednostavna računica pokazuje da oni koji svakodnevno popiju jednu kavu u kafiću na taj užitak mjesečno izdvajaju između 54 i 84 eura.
Gdje je granica prihvatljive cijene?
Je li gotovo tri eura za kavu s toplim mlijekom previše ili je to cijena na koju se jednostavno moramo naviknuti? Koliko smo zapravo spremni platiti za uživanje u omiljenom napitku?
Zanima nas i vaše mišljenje.
Je li ispijanje kave u Splitu postalo luksuz? Koliko plaćate kavu u svom omiljenom kafiću i koja je za vas prihvatljiva cijena?