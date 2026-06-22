Splićani zaboravili na praznik pa pohrlili po kruh: Veliki redovi ispred Prerade

Iako je danas Dan antifašističke borbe i državni praznik, jutro u Splitu mnogima je počelo čekanjem u redu za kruh. Ispred poznate pekarnice Prerada u Ulici Domovinskog rata stvorili su se veliki redovi građana koji su, čini se, tek jutros shvatili da je većina trgovina i pekarnica zatvorena.

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Brojni Splićani očito su zaboravili na današnji praznik pa nisu na vrijeme kupili kruh i druge osnovne namirnice za dva dana. Zbog toga je Prerada, pekarnica poznata po tome da radi i onda kada mnogi drugi ne rade, jutros postala jedno od najtraženijih mjesta u gradu.

Red se protezao ispred ulaza, a građani su strpljivo čekali kako bi došli do svježeg kruha i peciva. Prizor nije iznenadio one koji znaju da se slične gužve u Splitu često stvaraju uoči i tijekom blagdana, osobito kada dio građana previdi neradni dan.