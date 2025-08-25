Splićani, vrime je za akciju! Odazovite se akciji darivanja krvi na Mertojaku: "Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap"

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split u suradnji s DDK MERTOJAK, organiziraju akciju darivanja krvi.

Akcije darivanja krvi DDK MERTOJAK održati će se 27.08.2025. (srijeda) od 8.00 do 14.00 sati u prostoru Gradskog kotara Mertojak, Doverska 17, Split .

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi gdje je uvijek vesela atmosfera i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap. Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti - poručili su iz Hrvatskog Crvenog križa.