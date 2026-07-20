Splićani vole pred oltar, ali i u sudnicu

Ljubavna statistika Hrvatske otkriva velike razlike među županijama.

U Hrvatskoj je tijekom 2025. godine sklopljeno 17.270 brakova, dok je pravomoćno razvedeno 5.674 brakova, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Upravo objavljena statistika pokazatelj je razlike među županijama Lijepe naše. I dok neke prednjače po broju vjenčanja, druge bilježe velik broj razvoda.

Najviše brakova u 2025. godini sklopljeno je u Gradu Zagrebu. Tamo su se vjenčala 3.483 para, no istodobno je Zagreb uvjerljivo na vrhu i po broju razvoda, razvedeno je čak 1.414 brakova.

Na drugom mjestu po broju sklopljenih brakova nalazi se Splitsko-dalmatinska županija, gdje je tijekom godine sklopljeno 2.078 brakova. U istoj županiji pravomoćno je razvedeno 611 brakova.

Među županijama s većim brojem vjenčanja ističu se i Zagrebačka županija s 1.456 sklopljenih brakova i 478 razvoda te Osječko-baranjska županija s 1.230 brakova i 447 razvoda.

U Primorsko-goranskoj županiji sklopljeno je 956 brakova, dok ih je 309 završilo razvodom. Istarska županija bilježi 708 novih brakova i 89 razvoda.

Najmanje brakova sklopljeno je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je tijekom 2025. godine bilo 149 vjenčanja. U toj su županiji zabilježena 55 razvoda.

Što je sa Splitsko-dalmatinskom županijom?

Splitsko-dalmatinska županija i dalje je među hrvatskim županijama s najvećim brojem sklopljenih brakova. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), tijekom 2025. godine na tom je području sklopljeno 2.078 brakova, dok je 611 brakova pravomoćno razvedeno.

Brojke pokazuju da su brakovi i dalje česti, ali dio njih ne traje. U istoj je godini na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno gotovo tri razvoda na svakih deset sklopljenih brakova.

Usporedbe radi, godinu ranije sklopljena su 2.133 braka, a razvedeno ih je bilo 624. Broj sklopljenih brakova tako je u 2025. godini blago pao, dok je broj razvoda također smanjen.

DZS-ovi podaci pokazuju i širu demografsku sliku županije. U 2025. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji rođeno je 3.790 djece, dok su umrle 4.793 osobe, zbog čega je prirodni prirast bio negativan – broj stanovnika prirodnim putem smanjen je za 1.003 osobe.

Iako je broj rođenih manji od broja umrlih, Splitsko-dalmatinska županija i dalje je među područjima s većim brojem novih brakova u Hrvatskoj, odmah iza Grada Zagreba prema ukupnom broju sklopljenih brakova.

Kada se usporede ukupni podaci za cijelu Hrvatsku, proizlazi da je na svakih 1.000 sklopljenih brakova tijekom 2025. godine bilo 328,5 razvoda.

Podaci DZS-a pokazuju i da se broj sklopljenih brakova posljednjih godina kreće oko 17 tisuća godišnje, dok broj razvoda ostaje na nekoliko tisuća godišnje. Statistika tako daje uvid u promjene u obiteljskim obrascima i navikama stanovništva diljem Hrvatske.