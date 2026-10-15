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SPLIĆANI VEĆ „POKOPALI” AJAX! Pogledajte bizarnu poruku nizozemskom velikanu uoči dvoboja s Hajdukom

Uoči današnjeg susreta Hajduka i Ajaxa na Poljudu, u Splitu je osvanuo nesvakidašnji prizor. Plavi lijes s velikim natpisom „AJAX” i crvenim lampionom privukao je pozornost, a poruka upućena nizozemskom klubu prilično je jasna
ajax grob

Split živi za nogomet, a uoči današnjeg dvoboja Hajduka i Ajaxa na Poljudu navijačka atmosfera se preselila i na gradske ulice.

Na jednoj od splitskih prometnica zabilježen je neobičan, pomalo morbidan prizor – plavi lijes na kojem je velikim bijelim slovima ispisano ime nizozemskog velikana Ajaxa.

Lijes je postavljen na automobilske gume, između parkiranih vozila, a na njegovu poklopcu nalazi se crveni lampion, što cijeloj sceni daje dodatnu simboliku.

Nogometne utakmice u Splitu oduvijek su bile više od samih 90 minuta igre, a navijačka kreativnost nerijetko se može vidjeti i daleko od stadionskih tribina.

Je li riječ o šali, provokaciji ili pomno osmišljenoj navijačkoj poruci, zasad nije poznato.

U svakom slučaju, fotografija neobičnog prizora još je jedna potvrda koliko je Split zaokupljen današnjim dvobojem.

A hoće li Ajax doista doživjeti sportski „pokop” na Poljudu, pokazat će teren.

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