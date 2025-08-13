Splićani "udarili" po Debeljaku: "Jadno je ako smo spali na jedan takav poslić"

Nakon gostovanja predsjednika uprave Brodosplita Tomislava Debeljaka u jučerašnjem Dnevniku Nove TV, u slučaju broda Moby Drea, oglasili su se i sindikalisti Brodosplita te predstavnici građanske inicijative Zdravi Split.

Istječe rok od sedam dana u kojem brod mora napustiti teritorijalne vode Republike Hrvatske. Ostalo ih je još pet. Debeljak je izjavio kako se boji i za plaće radnika zbog posla koji je propao nakon što je resorno ministarstvo donijelo odluku da brod mora otići.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jadno je to, ako smo spali na jedan takav poslić, da firma ne može radnicima isplatit plaće. Znam da firma ne stoji trenutno dobro, da puno poslova čeka, ali ako ovisimo o tome, ako ćemo mi uzimati tuđe smeće i na taj način zarađivati, to nije rješenje. Nećemo ubiti kravu da bi uzeli jednu šniclu", komentirao je sindikalist Brodosplita Pave Matošić.

"Ovo obraćanje Tomislava Debeljaka spada u jednu kategoriju nepoštivanja građana, nepoštivanja struke i ruganje s nama u Splitu i okolini", dodao je Ante Tešija iz građanske inicijative Zdravi Split, piše Dnevnik.hr.