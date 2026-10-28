Splićani stigli u siromašnije četvrti Brazila, a onda su ih djeca osvojila za cijeli život: Zagrljaji, osmijesi i autogrami na rukama

Velike pozornice imaju svoje čari. Reflektori, glazba, publika, pljesak… I tu i tamo, ako imaš sreće, po neki članak na portalu uz prigodnu fotografiju na kojoj možeš pronaći sebe ili te netko od rodbine i prijatelja prepozna.

Ali članovi splitskog Folklornog ansambla Jedinstvo iz Brazila se vjerojatno neće najviše sjećati reflektora. Sjećat će se djece i tih pogleda. Sjećat će se ruku koje su posezale prema njihovim nošnjama i hrlile u zagrljaj s najiskrenijim životnim osmijehom.

Jer u sklopu prvog Međunarodnog festivala kulture Maceió, međunarodne su folklorne skupine dobile priliku predstaviti svoje tradicije i učenicima u školama. Više od 30 školskih ustanova bilo je uključeno u program kulturne razmjene.

Da, uistinu najljepši dio ove povijesne jedinstvene priče iz Brazila odvijao se u susretima s brazilskom djecom na čijim licima se jednostavno osjetila ogromna toplina i neizmjerna iskrena sreća kad su vidjeli tek nešto malo starije Splićanke i Splićane. A s druge strane Lana, Antonio, Tea, Zvone, Andrea, Ante, Anamarija, Jere, ma jednostavno svi, nikako nisu mogli ostati imuni na to oduševljenje i ljubav koji su ih dočekali tamo negdje tisućama kilometara daleko od kuće.

Škola u Maceióu i trideset ljudi iz Splita

U tri škole, Maria Carmelita Cardoso Gama, Doctor Pompeu Sarmento i Maria José Carrascosa, koje su smještene u siromašnijim četvrtima grada poput Santa Lúcie, sa svojim nastavnicima dočekala su nas djeca od 1. do 9. razreda. U tim trenutcima činilo se da je trideset članova Jedinstva stiglo pred djecu koja su od nas bila udaljena gotovo cijeli jedan svijet. Ali nije trebalo dugo da se oči otvore, a emocije navru poput bujice: instrumenti, pogledi, osmjesi i nošnje su učinili svoje. Djeca su upijala sve svojim nedužnim i iskrenim pogledima. Svaki detalj, svaki vez, šešir, ukras, instrument, pokret.

I da, upravo ovu školsku komponentu festivala službeni Grad Maceió opisao je kao najvažniji dio festivala gdje se na najbolji mogući način kroz neposredni kontakt učenici mogu upoznati s kulturama drugih zemalja osobito s drugih kontinenata u ovom našem slučaju Europe. A predstavnici starog kontinenta su bili splitska djeca, splitska mladost.

Ali i konačnici to je bilo nešto sto puta veće, nešto što nijedna administrativna odluka, turistička brošura ili bilo koja društvena mreža ne mogu. Jer nakon nastupa dogodilo se ono što se nije moglo napisati u niti jedan u festivalski program. Djeca su prilazila našoj djeci. Jedno po jedno, pa sve više njih da bi na kraju u jednom velikom kolopletu emocija padali zagrljaji, osmijesi, radost, veselje, autogrami… Emocija, ali i životna lekcija koju će svi članovi Jedinstva zauvijek pamtiti.

Ono što je mladim Splićanima bio tek dio svakodnevice folklornog života, djeci u Maceióu bilo je nešto potpuno novo. I upravo je tu ljepota kulturne razmjene. Jedni drugima donosimo nešto novo i drukčije. Nešto što do tada nismo znali, baš kao što ni drugi o nama vjerojatno do tada nisu, što se ono kaže, imali pojma.

Tada nastaje čarolija i osjećaj ispunjenosti u trenutku kad shvatiš da brazilska djeca nisu morala ništa prethodno znati o Hrvatskoj, Dalmaciji i Splićanima da bi ih odmah zavoljela, zagrlila i iskreno prihvatila poput starije sestre ili brata.

Jezik je prestao biti prepreka

Hrvatski i portugalski ni u tragovima nisu slični jezici, ali prijevod za osmijeh ti ne treba. Isto tako u tim dirljivim momentima susreta u školama nisu trebala uputstva za ples niti objašnjenja za zagrljaj. I to je možda najveća snaga folklora. On govori jezikom tijela i ritmom. Pokretom, bojama i zvukom. Folklor govori emocijom. I tu je „Jedinstvo“ odradilo nešto što nijedna turistička brošura ne može. Djeci je pokazalo Hrvatsku uživo.

A onda su krenuli zagrljaji

Nakon nastupa dogodilo se ono što se nije moglo napisati u festivalski program. Djeca su prilazila. Jedno po jedno. Pa sve više njih. Fotografije i selfiji, ali samo s našim mobitelima jer oni svoje - nemaju. I bolje je da je tako. Jer pored osmijeha i zagrljaja, Samsung ti ne treba.

„Jedna je učenica posebno izdvojila trenutak kada su ih članovi hrvatskog ansambla pozvali na zagrljaj.” - citat sa službene stranice grada odnosno Prefeiture de Maceió. To je sve.

I možda je baš to najvažnija fotografija cijelog putovanja. Ne ona s velike pozornice ili ona s gradonačelnikom ili iz velike povorke. Nego fotografija na kojoj se dijete iz Maceióa grli s mladom osobom iz Splita. Jer u tom zagrljaju nema politike. Nema granica, nema oceana. Nema razlike između „njih“ i „nas“. Postoje samo ljudi i djeca.

Autogram na podlaktici

A djeca, ko' djeca. Ubrzo je nastala prava mala euforija. Djeca su željela neku uspomenu, autogram. Na bilježnici, majici, na komadu istrgnutog papira, na onome što je u tom trenu bilo pri ruci. Na podlaktici. Za člana „Jedinstva“ možda nekoliko sekundi koncentracije, za dijete možda uspomena koju će čuvati godinama. Upravo je u tome veličina ovakvih putovanja jer nikada ne možemo znati što će nekome ostati u srcu. A ostat će, vjerujte.

Kad neko dijete kao odrasla osoba otvori staru bilježnicu i sjeti se: „Jednom su nam u školu došli ljudi iz Hrvatske.“ A možda će se sjetiti da je to bila Luce ili Lana ili možda Duje ili Roko. Iz Splita. Asti sto, a di je to?