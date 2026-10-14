Splićani srušili velikog rivala i nastavili pobjednički niz u prvenstvu

Vaterpolisti splitskog Jadrana ostvarili su veliku pobjedu u prvom ovosezonskom prvenstvenom derbiju. Splićani su u srijedu navečer, u sklopu 3. kola Prvenstva Hrvatske, slavili na gostovanju kod dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja rezultatom 14:12 te zadržali stopostotni učinak u domaćem prvenstvu. Momčad trenera Jure Marelje odigrala je odličnu utakmicu u Gružu, a nakon početnog vodstva domaćina preuzela je kontrolu nad rezultatom i nije je ispuštala do samog kraja.

Preokret nakon prve četvrtine, Splićani preuzeli kontrolu

Jug je bolje otvorio susret i nakon prvih osam minuta imao prednost 2:1. Međutim, Jadran je brzo odgovorio. Pogocima Pejkovića, Skejića i Matkovića splitska momčad napravila je preokret i povela 4:2. Domaćini su se uspjeli vratiti u utakmicu, a u 19. minuti Žuvela je pogodio za izjednačenje 5:5. Ipak, Jadran nije dopustio potpuni preokret. Seman je na asistenciju Zovića ponovno doveo Splićane u vodstvo, a nakon dobre obrambene reakcije Matković je povećao prednost na dva pogotka razlike.

Jedan od ključnih igrača splitske momčadi bio je vratar Popadić, koji je utakmicu završio s čak 11 obrana. Njegove intervencije, uz čvrstu obranu Jadrana, bile su važan razlog zbog kojeg Dubrovčani nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Jug se nekoliko puta približio na samo pogodak zaostatka, ali Jadran je svaki put pronašao odgovor.

U 22. minuti Seman je pogodio za vodstvo Splićana 9:6, čime je gostujuća momčad napravila važan korak prema pobjedi. U redovima domaćina najraspoloženiji su bili Žuvela i Burian, koji su postigli po četiri pogotka, no ni njihov učinak nije bio dovoljan za zaustavljanje raspoloženih Splićana. Pitanje pobjednika praktički je riješeno minutu i 20 sekundi prije kraja, kada je Zović pogodio za 14:11. Jug je do završetka uspio tek ublažiti poraz.

Trojica igrača Jadrana postigla po tri pogotka

U pobjedničkoj momčadi posebno su se istaknuli Seman, Pejković i Matković, koji su postigli po tri pogotka. Po jedan su dodali Butić, Ćurković, Zović, Skejić i Bušić. Jadran je ovom pobjedom osvojio nova tri boda i ostao neporažen u Prvenstvu Hrvatske. Jug AO – Jadran 12:14 (2:1, 2:4, 3:4, 5:5)

Jadranu slijedi nova utakmica na Poljudu

Splitska momčad neće imati mnogo vremena za odmor. Već u subotu, 17. listopada, u 18 sati na poljudskom bazenu dočekuje Primorje EB u utakmici 4. kola Prvenstva Hrvatske. Nakon velike pobjede u Dubrovniku, Jadranaši će pred domaćom publikom tražiti nastavak uspješnog prvenstvenog niza.