Splićani, spremite tenisice! Na Žnjanu se sprema utrka koja ima puno veći cilj od pobjede

Nakon što smo prošle godine na prvoj utrci imali gotovo 400 sudionika iz čak 7 država, EndPolioRace nastavlja dalje!

Pozivamo vas da se priključite donatorskoj utrci End Polio Race utrci koja će se će se i ove godine održati 24. listopada na Žnjanu – upravo na World Polio Day, svjetski dan borbe protiv ove bolesti. Prijavite se pojedinačno ili okupite vašu obitelj, prijatelje i kolege, trčite, šetajte i sudjelujte jer sva prikupljena sredstva idu za borbu protiv dječje paralize.

Prijavljeni koji budu s nama trčali/šetali u Splitu dobiti će majice te poklon pakete naših sponzora, a za sve ostale koji nisu u mogućnosti doći u Split, imaju mogućnost remote sudjelovanja u ovoj 5 kilometarskoj utrci - doslovno, ma gdje god se nalazili u svijetu!

Zašto je vaša podrška ključna?

Iako je zahvaljujući desetljećima neumornog rada volontera, zdravstvenih djelatnika i partnera obolijevanje od poliomijelitisa smanjeno za više od 99,9% u svijetu, borba još uvijek nije završena. Sve dok ijedno dijete nosi rizik od zaraze, djeca diljem svijeta ostaju ugrožena.

Virus dječje paralize ne poznaje granice. Jedini način da ga zauvijek zaustavimo jest educiranje javnosti i prikupljanje sredstava za borbu protiv ove bolesti.

Inicijativa "End Polio Now" simbolizira odlučnost, nadu i globalnu solidarnost. Svaki doprinos – bilo kroz širenje svijesti, sudjelovanje u lokalnim akcijama ili donacije – dovodi nas korak bliže trenutku kada će poliomijelitis postati tek druga zarazna bolest u povijesti čovječanstva koja je potpuno iskorijenjena, poručuju organizatori Rotary kluba Split 305 i Rotaract kluba Split.

Kako se vi možete uključiti?

Prijavite se na EndPolioRace šetnju/trku od 5 kilometara i podržimo zajedno svijet bez dječje paralize u subotu, 24.10. na Žnjanu!

šetnju/trku od i podržimo zajedno svijet bez dječje paralize u subotu, 24.10. na Žnjanu! Podijelite poruku: Koristite službene vizuale i materijale kampanje "End Polio Now" na društvenim mrežama kako biste podigli svijest u svojoj zajednici.

Prijaviti se možete na službenim stranicama utrke putem RaceMango platforme: https://racemango.com/hr/dogadanja/end-polio-race-2026-2026-10-24

Zajedno možemo ispisati povijest i darovati budućim generacijama svijet bez dječje paralize!