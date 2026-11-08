Splićani slavili u Osijeku, Martin zabio za pobjedu

Hajduk je danas od 15 sati igrao protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su slavili golom Martina iz 89. minute i upisali minimalnu pobjedu od 0:1.
U prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je 23. kolovoza na Poljudu, svladao Osijek s 4:0.
Glavni je sudac utakmice bio Ante Čulina iz Zagreba, pomagali su mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac bio Fran Jović, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.
Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti uživo na Dalmaciji Danas
90'+7 - Kraj utakmice, Hajduk je upisao pobjedu.
90'+6 - Silić je pokupio ubačaj iz kornera Osijeka.
90'+5 - Požutio je Acapandie.
90'+4 - Van Hoorenbeeck je zamijenio Fayada, no nije mogao ući jer je Fayad dugo izlazio iz igre.
90' - Požutio je Martin zbog skidanja dresa nakon pogotka. Igrat će se šest minuta nadokande.
89' - Petrusenko je napravio prekršaj nad Šotičekom, ubacio je Dalisson iz kojeg je Hajduk poveo: nakon ubačaja Martin je poslao loptu u mrežu za 0:1.
88' - Šutirao je Del Moral, Malenica se dobro oprušio i odbio u korner koji je izveo Dalisson, Martin je prebacio do Hadžikadunića, no nije uspio doći do lopte.
84' - Posavec je zamijenio Kruivera.
83' - Šutirao je Tunjić, daleko od okvira gola.
82' - Dalisson je izborio novi korner koji je i izveo, Malenica je ukrotio loptu.
81' - Pucao je Šotiček iskosa, Malenica je odbio u korner koji je izveo Bamba.
79' - Bamba je izborio korner koji je i izveo, Del Moral je petom pokušao proslijediti loptu, a domaćini su izbili loptu u novi korner nakon kojeg dosuđena ruka Dalissona, iako mu je bila uz tijelo.
78' - Marešić je izveo slobodni udarac, otišlo je visoko preko gola.
77' - Požutio je Kruiver nakon starta na Šotičeku.
76' - Pucao je Dolček, Del Moral je skrenuo u korner.
74' - Dalisson je zamijenio Dendonckera, a Martín Šegu.
71' - Utakmica je nastavljena.
68' - Utakmica je ponovno zaustavljena zbog bakljade Kohorte.
66' - Utakmica je nastavljena.
65' - Isključen je Zvonimir Deranja, pomoćni trener Hajduka. Utakmica je zaustavljena zbog pirotehnike.
61' - Dolček je zamijenio Farkaša, a Ljatifi Cantera, dok je Šotiček zamijenio Hurama, a Bamba Šutala.
56' - Šutalo je izveo slobodni udarac, a lopta je od glave Jelenića otišla u korner. Sudac Čulina je dosudio gol-aut, a igrači su Hajduka ostali u čudu.
55' - Požutio je Fayad.
53' - Cantero je ubacio, a Leon nije uspio pospremiti loptu u mrežu.
50' - Današnju utakmicu prati 8746 gledatelja.
46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavima.
45'+5 - Kraj prvog poluvremena.
45' - Igrat će se četiri minute sudačke nadokande.
43' - Šutalo je ubacio iz kornera, a onda je izborio i novi.
39' - Huram je šutirao s 18 metara, otišlo je pored vrata.
36' - Pucao je Fayad, no nije dobro zahvatio loptu.
35' - Pucao je Šutalo s ruba kaznenog prostora nakon kornera, otišlo je pored gola.
34' - Hrgović je ubacio, a Šego je pucao s osam metara, Malenica je obranio, a onda je zaprijetio i Huram, no Malenica je odbio u korner.
33' - Pucao je Bukvić s 20 metara, obranio je Silić, a onda je lopta stigla do Kalema koji nije pogodio okvir gola.
27' - Petrusenko je nakon niza prekršaja dobio žuti karton.
19' - Nakon pregleda VAR snimke, sudac Čulina pokazao je Jeleniću poništenje crvenog kartona, dodijelio mu je žuti.
16' - Osijek igračem manje: Jelenić je zgazio Šutalov zglob, a Čulina mu je odmah pokazao crveni karton.
14' - Šutirao je Leon, Silić je ukrotio loptu.
13' - Ubacio je Fayad iz slobodnog udarca, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.
12' - Požutio je Leon nakon starta nad Marešićem.
11' - Ubacio je Hrgović prema Šegi koji je opet pucao glavom, no nije pogodio okvir gola.
10' - Ubacio je Huram, Šego je glavom pucao pored gola.
1' - Krenula je utakmica.
OSIJEK: Malenica - Kruiver, Kolarik, Jelenić, Kalem - Farkaš, Petrusenko - Bukvić, Tunjić, Cantero - Leon
Klupa: Curcija, Dolček, Barić, Sabo, Vrbančić, Posavec, Ljatifi, Tomašević, Bakti, Mustafić, Ježić, Batos Melo
HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego
Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak, Martín