Splićani slavili u Osijeku, Martin zabio za pobjedu

Hajduk je danas od 15 sati igrao protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su slavili golom Martina iz 89. minute i upisali minimalnu pobjedu od 0:1.

U prvom ovosezonskom dvoboju, Hajduk je 23. kolovoza na Poljudu, svladao Osijek s 4:0.

Glavni je sudac utakmice bio Ante Čulina iz Zagreba, pomagali su mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti je sudac bio Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR je sudac bio Fran Jović, a asistent VAR suca Ante Čuljak, obojica iz Zagreba.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti uživo na Dalmaciji Danas

90'+7 - Kraj utakmice, Hajduk je upisao pobjedu.

90'+6 - Silić je pokupio ubačaj iz kornera Osijeka.

90'+5 - Požutio je Acapandie.

90'+4 - Van Hoorenbeeck je zamijenio Fayada, no nije mogao ući jer je Fayad dugo izlazio iz igre.

90' - Požutio je Martin zbog skidanja dresa nakon pogotka. Igrat će se šest minuta nadokande.

89' - Petrusenko je napravio prekršaj nad Šotičekom, ubacio je Dalisson iz kojeg je Hajduk poveo: nakon ubačaja Martin je poslao loptu u mrežu za 0:1.

88' - Šutirao je Del Moral, Malenica se dobro oprušio i odbio u korner koji je izveo Dalisson, Martin je prebacio do Hadžikadunića, no nije uspio doći do lopte.

84' - Posavec je zamijenio Kruivera.

83' - Šutirao je Tunjić, daleko od okvira gola.

82' - Dalisson je izborio novi korner koji je i izveo, Malenica je ukrotio loptu.

81' - Pucao je Šotiček iskosa, Malenica je odbio u korner koji je izveo Bamba.

79' - Bamba je izborio korner koji je i izveo, Del Moral je petom pokušao proslijediti loptu, a domaćini su izbili loptu u novi korner nakon kojeg dosuđena ruka Dalissona, iako mu je bila uz tijelo.

78' - Marešić je izveo slobodni udarac, otišlo je visoko preko gola.

77' - Požutio je Kruiver nakon starta na Šotičeku.

76' - Pucao je Dolček, Del Moral je skrenuo u korner.

74' - Dalisson je zamijenio Dendonckera, a Martín Šegu.

71' - Utakmica je nastavljena.

68' - Utakmica je ponovno zaustavljena zbog bakljade Kohorte.

66' - Utakmica je nastavljena.

65' - Isključen je Zvonimir Deranja, pomoćni trener Hajduka. Utakmica je zaustavljena zbog pirotehnike.

61' - Dolček je zamijenio Farkaša, a Ljatifi Cantera, dok je Šotiček zamijenio Hurama, a Bamba Šutala.

56' - Šutalo je izveo slobodni udarac, a lopta je od glave Jelenića otišla u korner. Sudac Čulina je dosudio gol-aut, a igrači su Hajduka ostali u čudu.

55' - Požutio je Fayad.

53' - Cantero je ubacio, a Leon nije uspio pospremiti loptu u mrežu.

50' - Današnju utakmicu prati 8746 gledatelja.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavima.

45'+5 - Kraj prvog poluvremena.

45' - Igrat će se četiri minute sudačke nadokande.

43' - Šutalo je ubacio iz kornera, a onda je izborio i novi.

39' - Huram je šutirao s 18 metara, otišlo je pored vrata.

36' - Pucao je Fayad, no nije dobro zahvatio loptu.

35' - Pucao je Šutalo s ruba kaznenog prostora nakon kornera, otišlo je pored gola.

34' - Hrgović je ubacio, a Šego je pucao s osam metara, Malenica je obranio, a onda je zaprijetio i Huram, no Malenica je odbio u korner.

33' - Pucao je Bukvić s 20 metara, obranio je Silić, a onda je lopta stigla do Kalema koji nije pogodio okvir gola.

27' - Petrusenko je nakon niza prekršaja dobio žuti karton.

19' - Nakon pregleda VAR snimke, sudac Čulina pokazao je Jeleniću poništenje crvenog kartona, dodijelio mu je žuti.

16' - Osijek igračem manje: Jelenić je zgazio Šutalov zglob, a Čulina mu je odmah pokazao crveni karton.

14' - Šutirao je Leon, Silić je ukrotio loptu.

13' - Ubacio je Fayad iz slobodnog udarca, no Splićani nisu konkretnije zaprijetili.

12' - Požutio je Leon nakon starta nad Marešićem.

11' - Ubacio je Hrgović prema Šegi koji je opet pucao glavom, no nije pogodio okvir gola.

10' - Ubacio je Huram, Šego je glavom pucao pored gola.

1' - Krenula je utakmica.

OSIJEK: Malenica - Kruiver, Kolarik, Jelenić, Kalem - Farkaš, Petrusenko - Bukvić, Tunjić, Cantero - Leon Klupa: Curcija, Dolček, Barić, Sabo, Vrbančić, Posavec, Ljatifi, Tomašević, Bakti, Mustafić, Ježić, Batos Melo HAJDUK: Silić - Acapandié, Van Hoorenbeeck, Hadžikadunić, Hrgović - Del Moral, Fayad - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego Klupa: Stipica, Fesyuk, Van Hoorenbeeck, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Melnjak, Brruti, Šotiček, Hodak, Martín