Splićani se vesele kraju ljeta: "Nama je zen cijelu godinu. Sad počinje najbolje..."

Zadnji je dan ljeta, a gdje ga je najbolje pozdraviti nego na plaži. Kako se to radi, dobro znaju u Splitu. Ovogodišnje ljeto možda završava, no sezona kupanju na plažama u Dalmaciji sigurno se nastavlja.

Hoće li skok u more već sutra zamijeniti uskakanje u kabanice i gumene čizme, to je nešto čime se kupači nisu zamarali. Zadnji dan ljeta iskoristili su na plaži….

"Nama je tu teški zen cijelu godinu, nama sada počinje najbolji dio godine, manje gužve, manje ljudi. Mi lokalni se cijelu godinu kupamo", kaže Anamarija Boban.

Kroz ovaj tjedan manje se očekuje sunca, a više oborina kažu meteorolozi.

"Dugo toplo ljeto je još malo pa iza nas, ali i jesen nosi svoje draži. Za one najupornije sigurno će biti još prilika za uživati u morskim radostima", kaže meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.

