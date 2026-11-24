Sve je krenulo od jedne korisnice koja je podijelila svoje osjećaje tijekom gledanja kultnih televizijskih serija „Velo misto” i „Malo misto”.

„Kad gledan Velo ili Malo misto uvik me taj govor siti na pokojnu babu, fetiva splićanka i nije mrdala iz grada cili život. Baš mi zafali ona kad čujen taj govor, čisti dalmatinski, i zaželin se toga čut, ali po gradu se takav vokabular i naglasak ne čuje uopće više”, napisala je.

Iako bi voljela da se stare splitske riječi sačuvaju od zaborava, priznaje da joj se njihovo forsiranje u svakodnevnom govoru čini neprirodnim ako osoba uz takav govor nije odrasla.

Objava je izazvala više od stotinu komentara, a brojni korisnici podijelili su vlastita iskustva.

Kad sugrađanima moraš prevoditi vlastite riči

Koliko se svakodnevni govor promijenio, najbolje pokazuju situacije koje su pojedini korisnici opisali u komentarima.

„Pitan u kafiću konobaricu kućarin ona me gleda blido šta je to”, napisao je jedan korisnik.

Druga sudionica rasprave priznala je kako se u njezinoj obitelji još uvijek koriste brojne stare splitske riječi, ali ih njezini vršnjaci često ne razumiju.

„Jezik i dijalekt se uvik minjaju, ali isto mi je tužno šta dosta ljudi u Splitu ne razumi pola splitskih riči. U mojoj obitelji se još koristi dosta splitskih riči, ali pola ljudi mojih godina me blido gleda kad kažen najobičnije izraze ka šta su 'kućarin', 'bandira' ili 'koltrina'”, napisala je.

Autorica objave dodala je kako čak i prijateljicama iz Splita nerijetko mora objašnjavati značenje riječi poput takuina i škovaca.

Koristite li stare splitske riči u svakodnevnom govoru? Da, svaki dan, tako san odrasta/la Povremeno, ovisno o društvu Rijetko, iako ih dobro razumijem Ne, uglavnom govorim standardnim hrvatskim jezikom Glasaj

Balun, poma i botun još se ne daju

Posebnu pozornost privukla je rasprava o riječima koje djeca danas koriste. Nekima teško pada kada umjesto baluna čuju loptu, a umjesto pome rajčicu.

Jedan se korisnik prisjetio kako se njegova majka naljutila kada je prvi put rekao rajčica, dok je drugi ispričao kako vlastitog sina nastoji naučiti da govori balun.

Ipak, javili su se i pripadnici mlađih generacija koji tvrde da neke tradicionalne riječi itekako žive među splitskom dicom.

„Ali stvarno se govori balun i dalje”, poručio je jedan od njih, navodeći primjer sebe i mlađeg brata.

Jedan korisnik otkrio je i koji ga detalj u svakodnevnom životu posebno veseli.

„Zato mi je uvik drago kad ulazim na parking (bez obzira na cijenu) pa piše pritisni botun.”

Nije nestao samo govor naših baka

Pojedini sudionici rasprave smatraju kako se ne gubi samo govor kakav pamtimo iz „Velog mista”, nego i onaj kojim su Splićani govorili prije svega nekoliko desetljeća.

Kao jedan od razloga navode sve veću zastupljenost standardnog hrvatskog jezika u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji.

Drugi su upozorili kako ni stari splitski govor nije oduvijek bio isti te da dalmatinski govori imaju brojne različitosti. Ono što se govori u Splitu ne mora se jednako govoriti u Trogiru, na otocima ili u Dalmatinskoj zagori.

Rasprava je u pojedinim trenucima skrenula i prema podjelama na fetive Splićane i doseljenike, zbog čega se ponovno oglasila autorica objave, naglasivši kako joj namjera nije bila stvarati podjele, nego razgovarati o očuvanju lokalnog govora.

Može li se splitski govor sačuvati unutar četiri zida?

Među prijedlozima za očuvanje jezične baštine našlo se i uvođenje sadržaja posvećenih čakavštini i drugim narječjima u škole.

Ipak, dio korisnika smatra da sve počinje u obitelji.

„Škola tu moze pomoć, al minimalno. Ako se u kući ne govori, dica neće pokupit. Ista stvar je s nekin običajima, ako se uz njih ne odraste, nisu dio identiteta i postaju nešto strano, a onda padaju u zaborav”, napisao je jedan sudionik rasprave.

Stare splitske riječi za mnoge nisu samo način komunikacije. One ih podsjećaju na obiteljski stol, razgovore s babom i didom, djetinjstvo i neka druga vremena.

Možda se govor kakav pamtimo iz „Velog mista” nikada neće u potpunosti vratiti na splitske ulice, ali njegove riječi mogu nastaviti živjeti dok god ih netko izgovara i prenosi novim generacijama.

A vi, koje stare splitske riči još uvijek koristite? Koje vam posebno nedostaju i koju riječ već godinama niste čuli na ulicama Splita?