Splićani, provjerite adrese: Ovi dijelovi grada sutra će biti bez struje

Dio stanovnika Splita u petak, 21. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.

Prema obavijesti HEP-a, prekidi u opskrbi očekuju se tijekom jutarnjih i prijepodnevnih sati na nekoliko gradskih lokacija, a trajanje radova razlikovat će se ovisno o području.

Bez električne energije od 9 do 12 sati bit će korisnici na sljedećim adresama:

Put Duilova 6-14 i 21-21A

Vrgoračka 8-14 i 11-39

Radovi su najavljeni od 8.30 do 12.30 sati, a bez struje će biti objekti na adresama:

Fra Bonina 12 i 14

Križanićeva ulica

U istom terminu, od 8.30 do 12.30 sati, prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za:

Križanićevu 19 i 21

Građanima se preporučuje da planirane radove i privremeni prekid opskrbe uzmu u obzir prilikom organizacije obveza tijekom prijepodneva.