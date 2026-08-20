Splićani, provjerite adrese: Ovi dijelovi grada sutra će biti bez struje

Dio stanovnika Splita u petak, 21. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.
Prema obavijesti HEP-a, prekidi u opskrbi očekuju se tijekom jutarnjih i prijepodnevnih sati na nekoliko gradskih lokacija, a trajanje radova razlikovat će se ovisno o području.
Bez električne energije od 9 do 12 sati bit će korisnici na sljedećim adresama:
Put Duilova 6-14 i 21-21A
Vrgoračka 8-14 i 11-39
Radovi su najavljeni od 8.30 do 12.30 sati, a bez struje će biti objekti na adresama:
Fra Bonina 12 i 14
Križanićeva ulica
U istom terminu, od 8.30 do 12.30 sati, prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za:
Križanićevu 19 i 21
Građanima se preporučuje da planirane radove i privremeni prekid opskrbe uzmu u obzir prilikom organizacije obveza tijekom prijepodneva.