Desetljećima se iz Dalmatinske zagore odlazilo prema Splitu, a danas se, barem prema iskustvu dijela posrednika u prometu nekretnina, počinje nazirati i obrnut smjer. Nisu u pitanju samo mlade obitelji koje traže povoljniji način rješavanja stambenog pitanja. Među zainteresiranima za život u zaleđu sve se češće pojavljuju i ljudi koji su završili radni vijek.

Umjesto stana u gradu, žele kuću s okućnicom, tišinu i mir. No iza takve odluke ne stoji samo želja za promjenom životnog okruženja. Postoji i financijska računica koja, s obzirom na razlike u cijenama nekretnina između Splita i Dalmatinske zagore, može biti vrlo zanimljiva.

„U zadnje vrijeme dobivamo i dosta umirovljenika koji žele svoje stanove u Splitu prodati i za taj novac otići negdje gdje se mogu odmah smjestiti i početi polako uređivati nekretninu, a ostatak novca ostaviti za sigurnu starost”, govori nam Anita Lozo iz splitske agencije Splitski vali.

Prema njezinim riječima, takve su situacije sve češće. Ljudi prodajom nekretnine u Splitu mogu ostvariti iznos koji im omogućuje kupnju povoljnije kuće u zaleđu, a preostali novac koristiti kao financijsku rezervu uz mirovinu.

Prodaju stan od 60 kvadrata, kupe kuću i ostane im više od 100.000 eura?

Koliko bi takva odluka mogla biti financijski isplativa, pokazuje jednostavna ilustrativna računica temeljena na službenim podacima o ostvarenim kupoprodajnim cijenama.

Prema Pregledu tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2025. godinu, medijalna ostvarena cijena četvornog metra stana ili apartmana u Splitu iznosila je 4.067 eura. Ako bismo uzeli primjer stana površine 60 četvornih metara i njegovu vrijednost izračunali prema toj cijeni, dobili bismo iznos od 244.020 eura.

Pretpostavimo zatim da vlasnik takav stan proda i u Dalmatinskoj zagori pronađe odgovarajuću kuću za 120.000 eura. Nakon kupnje ostalo bi mu čak 124.020 eura, prije svih dodatnih troškova i eventualnih obveza.

Riječ je, naravno, o hipotetskom primjeru, a ne o konkretnoj kupoprodaji. Cijena pojedinog stana ovisi o lokaciji, stanju, starosti i brojnim drugim čimbenicima, dok kupnja kuće može uključivati dodatne troškove, osobito ako je potrebna obnova.

Ipak, primjer jasno ilustrira zašto zamjena gradske nekretnine povoljnijom kućom u zaleđu nekim umirovljenicima može biti privlačna.

Ne trebaju im Split ni more, nego trgovina i useljiva kuća

Zanimljivo je i što takvi kupci traže.

Lozo objašnjava da umirovljenicima, za razliku od dijela mladih obitelji koje svakodnevno putuju na posao, blizina velikoga grada nije uvijek presudna.

„Njima čak nije ni bitno da su toliko blizu većih gradova, poput Splita, Solina, Makarske ili Imotskoga”, kaže.

Važnije im je da u blizini imaju trgovinu i da je kuća u dovoljno dobrom stanju za useljenje. Nakon toga mogu je postupno uređivati, ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima.

Upravo zato zanimljive im mogu biti i lokacije udaljenije od obale, gdje su nekretnine povoljnije, a svakodnevica mirnija.

Lozo pritom ističe da kupce privlače i stare kamene kuće, autentična dalmatinska arhitektura, suhozidi i okućnice.

„Nije čak ni bitna tolika blizina mora. Više im je bitno da imaju tišinu i mir”, objašnjava.

Za starije kupce važna je i dostupnost zdravstvene skrbi, dok su najveće prepreke kupnji starih kuća često neriješeni imovinskopravni odnosi i loše stanje objekata.

Koliko su nekretnine u Zagori jeftinije?

Službena statistika potvrđuje da su razlike između Splita i pojedinih gradova zaleđa velike.

Dok je medijalna ostvarena cijena četvornog metra stana ili apartmana u Splitu tijekom 2025. iznosila 4.067 eura, u Sinju je bila 1.659 eura, a u Imotskom 1.507 eura.

To znači da je medijalna cijena stana u Sinju bila približno 59 posto niža nego u Splitu, a u Imotskom oko 63 posto niža.

Iako se ti podaci odnose na stanove i apartmane, a ne na obiteljske kuće, dobro pokazuju razlike u vrijednosti nekretnina između obale i zaleđa.

Prema iskustvu splitske agentice, upravo takve razlike, zajedno sa željom za mirnijim životom, potiču dio Dalmatinaca da razmišljaju o preseljenju.

No nisu svi kupci umirovljenici. Velik interes, kaže Lozo, pokazuju i mlade obitelji koje žele graditi vlastite kuće. Njima su posebno zanimljivi Klis, Dugopolje, Dicmo, Sinj i okolica te Kaštelanska zagora, prvenstveno zbog prometne povezanosti i dostupnosti škola i vrtića.

Biste li prodali stan u Splitu i preselili se u Dalmatinsku zagoru ako bi vam nakon kupnje kuće ostalo više od 100.000 eura? 🏡 Da, odmah! Kuća, okućnica, mir i novac na računu ❤️ Ne, nema tog novca zbog kojeg bih napustio Split 🤔 Možda, ali samo ako su liječnik, trgovina i ostale usluge blizu. 💶 Prodao bih stan, ali bih radije odselio negdje uz more Glasaj

Hoće li Zagora dobiti nove stanovnike?

Lozo smatra da budućnost tržišta nekretnina u Dalmatinskoj zagori ne mora biti vezana isključivo uz turizam. Prema njezinu iskustvu, dio kupaca sve više razmišlja o trajnom stanovanju, a ne samo o turističkom iznajmljivanju.

U tome vidi priliku za oživljavanje zaleđa, osobito ako lokalne samouprave osiguraju kvalitetnu infrastrukturu i povoljnije uvjete za mlade obitelji.

Ipak, važno je razlikovati interes kupaca od stvarnog preseljavanja stanovništva. Službeni podaci za 2025. pokazuju pad evidentiranih kupoprodaja u više gradova Zagore, pa se na temelju iskustva jedne agencije ne može govoriti o masovnom trendu preseljenja.

No priča o umirovljenicima koji prodaju stanove u Splitu i kupuju kuće u zaleđu otvara zanimljivo pitanje: može li Dalmatinska zagora, nakon desetljeća iseljavanja, postati mjesto u kojem će dio Dalmatinaca poželjeti provesti novo životno poglavlje?

Za neke od njih odgovor se, čini se, već nazire. Umjesto skupog gradskog kvadrata, biraju kuću, okućnicu i financijsku sigurnost koju im može donijeti razlika u cijeni nekretnina.