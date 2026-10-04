SPLIĆANI, PREMJESTITE AUTOMOBILE Zabrana parkiranja na Zvončacu i Sustipanu, posebna regulacija i na Trsteniku!

Od nedjelje, 4. listopada u 19 sati do utorka, 6. listopada u 22 sata bit će na snazi privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja na području Zvončaca i Sustipana, priopćio je Grad Split.

Privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja odnosi se na Ulicu Šetalište Ivana Meštrovića, od raskrižja s Gunjačinom ulicom, te na Ulicu Sustipanski put do kružnog toka kod ulaza u ACI marinu Split. Zabrana će biti uvedena i na parkiralištu Zvončac u Ulici Sustipanski put, odnosno na parkirališnom prostoru ograđenom betonskim blokovima.

Dodatna privremena regulacija prometa bit će uspostavljena od utorka, 6. listopada u 13 sati na području kružnog toka ispred hotela Radisson Blu Resort Split. Posebna prometna signalizacija bit će postavljena u Ulici I. pl. Zajca, Putu Radoševca i Bračkoj ulici, a obuhvatit će obvezne smjerove kretanja, zabranu prometa za sva vozila te zabranu pojedinih skretanja. Navedene prometne mjere bit će na snazi do 7. listopada, odnosno do opoziva.

"Građane molimo da svoja vozila pravovremeno premjeste s lokacija na kojima je uvedena zabrana zaustavljanja i parkiranja te da tijekom trajanja privremene prometne regulacije poštuju postavljenu signalizaciju i upute nadležnih službi", poručuju iz Grada.

O mogućnosti ranijeg ustupanja parkirališnog prostora na korištenje građanima javnost će biti pravovremeno obaviještena.