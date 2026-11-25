Da dalmatinski motociklisti imaju posebno izraženu strast prema vožnji, najbolje pokazuju rezultati ovogodišnjeg HMS Touring Kupa. BMW Moto klub Dalmacija ostvario je izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u konkurenciji hrvatskih motociklističkih klubova, ali i sva tri vodeća mjesta u pojedinačnom poretku. Posebno je impresivan podatak da su taj rezultat ostvarila samo 54 člana kluba, koji inače okuplja više od 240 zaljubljenika u motociklizam.

Dalmatinski motociklisti zajedno su ostvarili nevjerojatnih 900.026 prijeđenih kilometara, više nego dvostruko od svojih najbližih konkurenata. Međutim, iza ove impresivne brojke ne krije se samo ljubav prema motociklima i putovanjima, nego i priča o prijateljstvu, zajedništvu i humanosti koja je obilježila proteklu godinu.

Dalmatinci ostavili konkurenciju daleko iza sebe

Prema zapisniku komisije Hrvatskog motociklističkog saveza, prijave za ovogodišnji Touring Kup zaključene su 15. studenoga. Zaprimljena je ukupno 361 prijava, od kojih je nakon provjere 279 ocijenjeno važećima. BMW Moto klub Dalmacija sudjelovao je s 54 člana i 79 prijava, s obzirom na to da su pojedini članovi prijavili više motocikala.

Prema dostavljenim rezultatima, Dalmatinci su s 900.026 kilometara uvjerljivo osvojili prvo mjesto. Drugoplasirani BMW Moto klub Zagreb, koji je sudjelovao s 46 članova, ostvario je 438.276 kilometara, dok je trećeplasirani Moto klub Bjelovar zabilježio 148.177 kilometara. Koliko je rezultat dalmatinskog kluba impresivan, najbolje govori usporedba s opsegom Zemlje – njihovi službeno evidentirani kilometri odgovaraju više od 22 kruga oko našeg planeta po ekvatoru.

Rakela, Špec i Petričević na pobjedničkom postolju

Dominacija dalmatinskog kluba nije se zaustavila na ekipnom natjecanju. Njegovi članovi zauzeli su i sva tri mjesta na pobjedničkom postolju u pojedinačnoj konkurenciji, predvođeni predsjednikom kluba Željanom Rakelom, čiji je ovogodišnji motociklistički i humanitarni pothvat privukao veliku pozornost hrvatske javnosti.

Rakela je osvojio prvo mjesto sa 136.049 prijeđenih kilometara, drugo mjesto pripalo je Aljoši Špecu sa 73.034 kilometra, dok je treći bio Ivo Petričević sa 65.736 kilometara. Njih trojica zajedno su ostvarila gotovo 275.000 kilometara, no do ukupne klupske pobjede doveli su ih trud i doprinos desetaka drugih članova.

Projekt 120 pokrenuo lavinu dobrote

Posebnu ulogu u ovogodišnjem uspjehu imao je humanitarni projekt 120 – Bradata vožnja Extreme, koji je pokrenuo predsjednik BMW Moto kluba Dalmacija Željan Rakela. Svoju 50. godinu života odlučio je posvetiti humanitarnom radu, postavivši pred sebe iznimno zahtjevan cilj – u 365 dana motociklom prijeći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split i potrebe splitskog KBC-a.

Ono što je započelo kao osobni izazov s vremenom je preraslo u jednu od velikih humanitarnih priča u Dalmaciji. Prema podacima koje je dostavio klub, Rakela je na svom motociklu BMW K 1600 B u sklopu pothvata prešao više od 134.000 kilometara, dok je iznos prikupljenih donacija premašio nevjerojatnih 570.000 eura, višestruko nadmašivši prvotno postavljeni financijski cilj.

Projekt je istodobno postao snažan motiv i za ostale članove kluba, koji su se uključivali u humanitarne aktivnosti, zajedničke vožnje i promociju akcije. Pokazalo se da motociklizam može biti mnogo više od hobija te da zajednička strast prema vožnji može postati pokretač pozitivnih promjena u društvu.

Jesu li dalmatinski motociklisti prešli čak dva milijuna kilometara?

Dodatnu težinu osvojenom prvom mjestu daje činjenica da je u službenom natjecanju sudjelovalo tek nešto više od petine ukupnog članstva BMW Moto kluba Dalmacija. Klub okuplja više od 240 članova, a samo njih 54 bilo je dovoljno za uvjerljivu pobjedu na nacionalnoj razini. Kada se uzmu u obzir i vožnje članova koji nisu sudjelovali u Touring Kupu, u klubu procjenjuju da bi ukupna godišnja kilometraža mogla dosegnuti približno dva milijuna kilometara.

Dakako, riječ je o neslužbenoj procjeni, a ne o rezultatu koji je verificirao Hrvatski motociklistički savez. Ipak, ona dovoljno govori o aktivnosti kluba, čiji članovi svoju ljubav prema motociklima potvrđuju brojnim putovanjima, druženjima i humanitarnim akcijama.

Pobjeda koja je mnogo više od sportskog rezultata

BMW Moto klub Dalmacija tako godinu na izmaku zaključuje s prvim mjestom u Hrvatskoj, trostrukim slavljem u pojedinačnoj konkurenciji, više od 900.000 službeno evidentiranih kilometara i velikom humanitarnom pričom na koju mogu biti ponosni svi njegovi članovi.

I dok će sportski rezultati ostati zabilježeni u tablicama Hrvatskog motociklističkog saveza, vrijednost onoga što je Projekt 120 pokrenuo među ljudima teško je izraziti bilo kakvim brojkama. Dalmatinski motociklisti pokazali su koliko se toga može ostvariti kada se zajednička strast poveže s plemenitim ciljem.

Jer nisu svi prijeđeni kilometri jednaki. Neki od njih mogu promijeniti i nečiji život.

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