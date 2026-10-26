SPLIĆANI, POKAŽIMO VELIKO SRCE! Udruga 'Vjeruj i Djeluj' treba našu pomoć, na humanitarnoj večeri zapjevat će i Dražen Zečić

Sedam godina predanog rada, dvije nagrade i još jedan veliki uspjeh! Udruga „Vjeruj i Djeluj“ najavila je dolazak četvrtog robotskog uređaja za terapiju hodanja kod djece, ali i veliku donatorsku večeru na kojoj će nastupiti Dražen Zečić, Red Carpet Band i Hrvatske Ruže. Cilj je okupiti 230 gostiju i prikupiti sredstva za nastavak rada udruge u 2027. godini.

Udruga 'Vjeruj i Djeluj', koja već sedam godina djeluje s ciljem pružanja pomoći i podrške djeci, njihovim obiteljima i svima kojima je pomoć potrebna, ima mnogo razloga za zadovoljstvo.

Nakon priznanja koja je za svoj rad primila od Općine Podstrana i Grada Splita, iz udruge su objavili još jednu lijepu vijest. Naime, 4. studenoga 2026. godine u udrugu stiže četvrti robotski uređaj za terapiju hodanja kod djece – InnoWalk Medium.

Riječ je o važnom iskoraku u radu udruge, a njezini članovi ne skrivaju ponos zbog ostvarenih ciljeva.

- Kako i priliči za sedam godina rada udruge Vjeruj i Djeluj, uz dvije dobivene nagrade od Općine Podstrana i Grada Splita za odličan rad, uspjeli smo u svim ciljevima. Evo, i četvrti robot za provođenje terapija hodanja kod djece, InnoWalk Medium, dolazi u udrugu 4. studenoga, na što smo i više nego ponosni. Hvala svima - poručili su iz udruge.

Velika donatorska večera u splitskom Restoranu Kampus

Kako bi osigurali sredstva za nastavak svojih aktivnosti, iz udruge ponovno organiziraju tradicionalnu donatorsku večeru pod nazivom 'Svi za Vjeruj i Djeluj'.

Humanitarno druženje održat će se u četvrtak, 26. studenoga 2026. godine, s početkom u 19 sati, u Restoranu Kampus u Splitu.

Organizatori su za ovu prigodu osigurali 230 ulaznica, a donacija za jednu ulaznicu iznosi 80 eura po osobi.

U cijenu je uključena večera u četiri slijeda te piće, a goste očekuju i bogata lutrija te prigodni dar iznenađenja.

Rezervacije ulaznica već su otvorene, a zainteresirani se mogu javiti na broj 095 537 8334 – Andrija Lipanović.

Dražen Zečić, Hrvatske Ruže i Red Carpet Band za odličnu atmosferu

Za glazbeni dio programa pobrinut će se Red Carpet Band i Hrvatske Ruže, dok će poseban gost večeri biti popularni dalmatinski pjevač Dražen Zečić.

Uz bogat glazbeni program, organizatori najavljuju i vrhunsko gastronomsko iskustvo.

Večeru u četiri slijeda pripremat će poznati chefovi Ivica Katić, Stipe Vuletić, Toni Ukić i Žmire, dok će kroz program okupljene voditi Ivana Grubišić.

Sav prihod namijenjen radu udruge u 2027. godini

Iz udruge ističu kako će sva prikupljena financijska sredstva biti namijenjena početku i nastavku rada udruge u 2027. godini.

Njihova je želja ispuniti Restoran Kampus i okupiti svih 230 gostiju koji će svojim sudjelovanjem podržati daljnji rad udruge.

- Molimo vas da dijelite objavu kako bismo lakše došli do cilja i napunili Restoran Kampus s 230 gostiju. Sva prikupljena financijska sredstva idu za početak rada udruge u 2027. godini - poručili su organizatori.

Podaci za uplatu donacija, zajedno s kodom za jednostavnije plaćanje, dostupni su na fotografijama objavljenima na službenoj Facebook stranici udruge.

Sedam godina rada, četiri robotska uređaja i brojne obitelji kojima je pružena podrška udruga 'Vjeruj i Djeluj' nastavlja svoju humanitarnu priču uz pomoć ljudi velikog srca.

A njihova poruka ostaje ista:

- Vjerujte i djelujte!