Splićani ostali bez krune: Mladost ih razbila i prekinula trogodišnju dominaciju

Zagrepčani su do titule stigli slavivši s uvjerljivih 3:0 u finalnoj seriji protiv momčadi Jure Marelje.

Iako konačni rezultat serije sugerira potpunu dominaciju mladostaša, prva dva susreta bila su znatno neizvjesnija nego što to semafor pokazuje. Jadranaši su i na Savi i na Zvončacu pružili vrlo dobar otpor te su se sve do završne četvrtine držali u egalu.

No upravo je u tim trenucima do izražaja došla širina rostera Mladosti. Svježina i kvaliteta igrača s klupe pokazale su se presudnima, a Zagrepčani su u prve dvije utakmice prelomili dvoboj u svoju korist tek u završnici.

Treći, ujedno i odlučujući susret, bio je potpuno drugačije priče. Mladost je pred svojim navijačima od prve minute nametnula žestok ritam i vrlo rano pokazala kako ne namjerava dopustiti nikakvu dramu, što govori i rezultat 24:18.

Napadački raspoloženi Zagrepčani pogađali su iz svih pozicija, a kvaliteta momčadi prepune reprezentativaca ponovno je došla do punog izražaja.

Nakon što se Jadran uspio približiti na prihvatljivih 7:5 krajem prve dionice, uslijedio je ključni trenutak utakmice. Mladost je napravila nestvarnu seriju 6:0 u svega pet minuta igre, a u strijelce su se redom upisivali Lazić, Harkov, Bukić, Radulović, Vukičević i ponovno Harkov za velikih 13:5 sredinom druge četvrtine.

Berehulak je nakratko prekinuo nalet domaćih pogotkom za 13:6, no to nije bio početak povratka splitske momčadi. Štoviše, domaćin je početkom treće četvrtine dodatno povećao prednost i otišao na visokih 18:8, praktički riješivši pitanje pobjednika.

Istina, Jadran je u završnici treće dionice uspio smanjiti zaostatak na svega tri pogotka (18:15) i nakratko probuditi nadu u veliki preokret. Međutim, Zagrepčani nisu dopustili iznenađenje. Brzo su ponovno preuzeli kontrolu nad susretom, odbili posljednji nalet gostiju i na kraju uvjerljivo slavili rezultatom 24:18.

Posebno zabrinjavajuće za Splićane bilo je izdanje u obrani. Primiti čak 16 pogodaka u svega 16 minuta igre dovoljno govori o brojnim problemima u defenzivi. Više je nego očito da je Jadranu tijekom cijele finalne serije silno nedostajao Ivan Domagoj Zović, ponajprije zbog svog doprinosa obrambenom dijelu igre.

Jadranaši su tako nakon triju uzastopno osvojenih naslova prvaka ovoga puta morali zadovoljiti srebrom, dok je Mladost ponovno zasjela na hrvatski vaterpolski tron nakon pet godina.

Mladost – Jadran 24:18 (8:5, 8:3, 2:7, 6:3)

Finalna serija Prvenstva Hrvatske, treća utakmica. Zagreb, bazen uz Savu.

Mladost: Marcelić (10 obrana), Bašić, Tončinić (1), Buljubašić (1), Radulović (3), Biljaka (5), Bukić (7), Lazić (1), Nagaev, Vrlić (1), Vukičević (1), Harkov (4), Čubranić (2 obrane), Lončar. Trener: Hrvoje Hrestak.

Jadran: Bijač (4 obrane), Matković (1), Marinić Kragić (4), Radan (1), Butić (2), Pejković, Ćurković, Burazin, Berehulak (4), Nemet (1), Fatović (3), Dužević (2), Čelar (3 obrane), Skejić. Trener: Jure Marelja.

Igrač više: Mladost (13/18), Jadran (6/10)

Peterci: Mladost (0/1), Jadran (1/2)