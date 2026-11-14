Splićani osam minuta šutnje odali počast preminulom Kristianu: "Ovo nije država za koju smo se borili"

Splićani su se u subotu, točno u 12 sati, okupili na Voćnom trgu kako bi odali počast preminulom Kristianu Josipu Perišu, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Okupljeni građani, njih oko tisuću, dali su mu počast kroz osam minuta šutnje, a u njegov spomen zapalili su i svijeće. Tišinom i paljenjem svijeća izrazili su suosjećanje s njegovom obitelji te podsjetili na okolnosti njegove smrti koje su potresle javnost.

Marko: "Ovo je nedopustivo"

Svoju podršku pokazao je i Marko, koji je na Voćnom trgu držao jastuk s natpisom 'Nepisano pravilo'.

"Nedopustivo je da se tako postupa. Svako ljudsko biće ima svoje dostojanstvo. Svako ljudsko biće je sveto i prema svakom čovjeku treba se odnositi s poštovanjem.

Netko će možda reći da je ovaj skup malen, ali nije malen. Došlo nas je dosta, a velike stvari imaju male početke. Potrebne su promjene protokola i barem nekakve strože kontrole onoga što se događa u tim klinikama.

Ljudi su došli i pokazali da nas ima, ne samo u Splitu. Danas će se okupljanja održati i u drugim gradovima. Ovo je početak nečega novog. Ovdje smo da pokažemo da smo uz Kristiana i njegovu obitelj", kazao je Marko.

Branitelj: "Ovo nije država za koju smo se borili"

Slučaj je potaknuo i šire reakcije o stanju institucija i odgovornosti države prema vlastitim građanima.

Ivo Grabovac, hrvatski branitelj i dragovoljac iz 1991. godine, u svojoj je izjavi izrazio nezadovoljstvo stanjem u državi i institucijama.

"Ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac iz ljeta 1991. godine. Vratio sam se životu i poslu, kako samo ja znam. Rekao bih sljedeće: dosta je terora države!" kazao je.

"Ovo nije država za koju smo se borili. Država nije samo himna i grb. Država je funkcionalno zdravstvo.

Država je funkcionalno školstvo. Država je sudstvo s kompetentnim i časnim sucima. Ovo što imam oko sebe ponovno je teror.

Jedna skupina ljudi prikazuje nam stanje ljepšim nego što ono jest, a pritom kontrolira i velik dio medija.

Ja se za ovakvu državu nisam borio. A ima mnogo branitelja poput mene koji su ostavili svoje traume i živote na kocki, a i dalje žive za ovu državu. Plaćaju poreze, rade i vjeruju da će ljudi koje su izabrali, u ime naroda i za narod, kako stoji u Ustavu, od ove države napraviti mjesto dostojno života", zaključio je.