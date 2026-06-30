Splićani, oprez: Od srijede velika promjena na autobusnoj liniji 10

Promet Split obavijestio je korisnike javnog gradskog prijevoza da od srijede, 1. srpnja 2026. godine, dolazi do promjene u prometovanju autobusne linije broj 10. Kako su izvijestili, linija 10 će na području Grada Splita kao okretište koristiti autobusno stajalište kod HNK-a, umjesto dosadašnjeg okretišta u Trajektnoj luci.

Ukida se direktna studentska linija

Iz Prometa Split također navode da od istoga dana prestaje prometovati direktna studentska linija. Putnicima se preporučuje da se na vrijeme informiraju o promjenama i prilagode svoje planove putovanja novom režimu prometovanja.