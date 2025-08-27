Splićani ogorčeni: "Automobili svakodnevno ugrožavaju pješake u centru grada"

Splićani već duže vrijeme upozoravaju na ozbiljan problem u centru grada gdje, kažu, pješačka zona nije adekvatno označena. Zbog toga gotovo svakodnevno automobili stranih vozača zalutaju među pješake, žale nam se građani, kao i to da vozači završavaju na štekatu obližnjih ugostiteljskih objekata i ugrožavaju sigurnost prolaznika.

"Nije mali broj onih koji završe u Tončićevoj ispred Kazališta lutaka pa pokušavaju izaći prema Marmontovoj. To se događa stalno, a nitko ništa ne poduzima", žale nam se stanari i djelatnici ove zone.

Danas je, kažu nam, djelatnik jednog rent-a-car-a trčao za dva automobila i vikao na vozače jer su, unatoč upozorenju, krenuli prema HNK-u i vozili kroz pješačku zonu, ugrožavajući pješake.

"Potrebne su vidljivije oznake na kolniku i višejezične table na stupovima. Postojeća signalizacija je gotovo neprimjetna. Ako se ovako nastavi, pitanje je trenutka kada će netko od pješaka nastradati", upozoravaju ogorčeni Splićani i traže hitnu reakciju nadležnih službi: Grada Splita, komunalnih redara, Hrvatskih cesta i Split Parkinga.

Može li se što napraviti, poslali smo upit Gradu Splitu, a odgovor ćemo objaviti po primitku.