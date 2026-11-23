Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, u suradnji s Klubom dobrovoljnih darivatelja krvi GK Mertojak, organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Svi građani koji mogu darovati krv pozvani su da se pridruže ovoj plemenitoj inicijativi.

Akcija će se održati u srijedu, 25. studenoga 2026. godine, od 8 do 14 sati, u prostorijama Gradskog kotara Mertojak, na adresi Doverska 17 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu u što većem broju i svojim sudjelovanjem pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Tko može darovati krv?

Prema pozivu organizatora, krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

„Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap”, poručuju iz splitskog Crvenog križa.

Svaka doza darovane krvi može biti dragocjena pomoć pacijentima kojima je potrebna.

Mjesto: GK Mertojak, Doverska 17, Split

Datum: Srijeda, 25. studenoga 2026.

Vrijeme: Od 8 do 14 sati