Splićani, odazovite se: Velika akcija darivanja krvi na Mertojaku, svaka doza može spasiti život

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split, u suradnji s DDK-om Mertojak, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi te poziva sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu i svojim plemenitim činom pomognu pacijentima kojima je krv prijeko potrebna. Akcija će se održati u srijedu, 26. kolovoza 2026. godine, od 8 do 14 sati, u prostorijama Gradskog kotara Mertojak na adresi Doverska 17 u Splitu.

Zalihe krvi potrebne su pacijentima KBC-a Split

Iz splitskog Crvenog križa pozivaju sve ljude dobre volje da se uključe u akciju i pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split. Darivanje krvi jednostavan je čin koji traje kratko, a nekome može značiti spašen život. Upravo zato organizatori još jednom apeliraju na građane da izdvoje dio svoga vremena i pridruže se akciji.

"Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti", poručuju iz Gradskog društva Crvenog križa Split.

"Hvala za svaku vašu zlatnu kap"

Organizatori zahvaljuju svim dosadašnjim i budućim darivateljima koji svojim nesebičnim činom redovito pomažu održavanju potrebnih zaliha krvi. "Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap", poručili su iz Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Split.