Splićani, odazovite se: U utorak velika akcija darivanja krvi, vaša „zlatna kap“ može nekome spasiti život

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DDK Kman + Plokite, organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi kako bi se pomoglo u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split.

Akcija će se održati u utorak, 15. rujna 2026. godine, od 10 do 14 sati, u prostoru crkve Pomoćnice kršćana, na adresi Prilaz Pomoćnice kršćana 3 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti darovati krv da se pridruže akciji i svojim plemenitim činom pomognu onima kojima je krv potrebna.

– Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u KBC-u Split. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap – poručili su organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju uvjete za darivanje.

Organizatori još jednom pozivaju Splićane da izdvoje dio svog vremena i pridruže se akciji jer jedna doza krvi može biti od neprocjenjive važnosti pacijentima kojima je potrebna.