Splićani, obratite pozornost: Uvode se dodatni polasci na dvije popularne autobusne linije

Posjetiteljima Vibrez festivala, koji će se od 26. do 30. kolovoza održavati u vrtu Galerije Meštrović u Splitu, bit će olakšan dolazak i povratak s festivalskih događanja. Povodom održavanja festivala uvode se dodatni polasci autobusnih linija broj 8 i 12, i to upravo u terminima predviđenima za dolazak posjetitelja na festival te njihov povratak nakon završetka programa.

Dodatni polasci linije broj 8

Na liniji Žnjan – Zvončac radnim danom dodatni polasci bit će u 19:05 i 20:30 sati, dok će autobusi iz smjera Zvončaca prema Žnjanu dodatno voziti u 22:50 i 23:50 sati. U subotu će autobusi sa Žnjana prema Zvončacu polaziti u 19:05 i 21:20 sati, dok su dodatni povratni polasci sa Zvončaca prema Žnjanu predviđeni u 22:45 i 23:55 sati. Za nedjelju su sa Žnjana prema Zvončacu osigurani dodatni polasci u 19:05 i 20:35 sati, a u suprotnom smjeru u 22:50 i 23:55 sati.

Pojačana i linija prema Kašjunima

Dodatni polasci uvode se i na liniji broj 12, koja prometuje na relaciji Sveti Frane – Plaža Kašjuni. Sa Svetog Frane prema Plaži Kašjuni, odnosno privremenom okretištu, dodatni autobusi polazit će u 19:15 i 19:40 sati.

Za povratak s Kašjuna prema Svetom Frani osigurana su čak četiri dodatna večernja polaska – u 22:10, 22:35, 23:05 i 23:35 sati. Dodatnim polascima želi se omogućiti jednostavniji dolazak na Vibrez festival, ali i rasteretiti promet nakon završetka večernjeg programa, kada se očekuje veći broj posjetitelja na području Meja.