Splićani o novom Zvončacu: Djeca uživaju, Vojko V. ga hvali, ali roditelji upozoravaju na veliki nedostatak

Dječje igralište na Zvončacu nedavno je preuređeno, a novo igralište krase sprave za igru i veliki gusarski brod koji zauzima centralno mjesto u parku. Iako se na prvi pogled radi o atraktivnom prostoru za djecu, proteklih dana obnova je izazvala brojne reakcije građana na društvenim mrežama.

Dio Splićana kritizirao je novi park zbog, kako navode, nepristupačnosti, slabe uređenosti, podloge, manjka sprava, ali i mogućih opasnosti na pojedinim spravama. S druge strane, ima i onih koji smatraju da je park lijepo uređen, ugodan i dobar za djecu i roditelje. Zbog svega toga odlučili smo pitati Splićane kako im se sviđa obnovljeni park na Zvončacu i koje su im najveće razlike u odnosu na stari.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Puno bolji od prethodnog, ali ima malo previše plastike"

Najmlađima su, očekivano, najzanimljivije kocke za penjanje, dok su roditelji uglavnom komentirali sigurnost, sadržaj i funkcionalnost novog prostora.

"Park mi je jako dobar, puno bolji od prethodnog. Za moj ukus ima malo previše plastike koja se ljeti ugrije na suncu. Klupe su jako dobre, i bravo za Grad Split", kazala nam je jedna Splićanka.

Druga sugovornica istaknula je da je park dobar, ali smatra da nedostaje sadržaja za najmlađe, posebno za djecu od jedne do tri godine. S tim se složila i treća majka, koja kaže da joj se čini kako je prijašnji park imao više sadržaja za djecu. "Žao mi je što je obnova trajala šest mjeseci. Sigurnost je na nivou, ali mi je žao što nema više sadržaja za igru jer ovo nije neko malo kvartovsko igralište. Ovo je ipak jedan veliki gradski park i mislim da bi sadržaj trebao biti bogatiji", kazala je.

Vojko V. pohvalio preuređenje

U parku smo zatekli i poznatog splitskog repera Vojka V., koji je kratko i jasno pohvalio novi izgled igrališta.

"Sve pozitivno, vrhunski park", kazao je Vojko V. I dok se dio građana slaže da je Zvončac dobio moderniji i uređeniji prostor, roditelji ipak upozoravaju da bi jedan od najpoznatijih gradskih parkova trebao imati više sadržaja, posebno za najmlađu djecu.

Kako vam se sviđa obnovljeno dječje igralište na Zvončacu? Odlično je uređeno, puno bolje nego prije

Dobro je, ali nedostaje više sadržaja za djecu

Nije dobro, stari park je bio bolji

Nisam još bio/bila, ali planiram ga posjetiti