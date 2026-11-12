SPLIĆANI NE ODUSTAJU OD ADVENTA NA MERTOJAKU Peticija prikupila stotine potpisa, građani poručuju: "Ne može sve biti u centru grada!"

Stanovnici splitskog Mertojaka ne mire se s mogućnošću da ove godine ostanu bez adventskog programa koji je proteklih pet godina okupljao brojne obitelji, djecu i susjede. Nakon što Advent na Mertojaku nije uvršten u službeni program Adventa u Splitu za 2026. godinu, pokrenuta je internetska peticija kojom se od gradske vlasti traži da preispita odluku. Pokrenuli su je Ivan Jurčić i Ivan Barić s platforme Možemo Split. Jedan od inicijatora peticije, Ivan Jurčić, za Dalmaciju Danas otkriva zašto je ova odluka izazvala toliko nezadovoljstvo među stanovnicima istočnih splitskih kvartova.

Inicijativa pod nazivom „Vratimo Advent na Mertojak!” pokrenuta je 11. studenoga putem Facebook grupe Pokret za bolji Split, Solin, Kaštela i Omiš, a upućena je gradonačelniku Tomislavu Šuti, uz obavijest Gradskom vijeću, Turističkoj zajednici grada Splita te vijećima gradskih kotara Mertojak, Žnjan i Trstenik.

Građani poručuju da ne traže povlašten položaj niti ukidanje blagdanskih sadržaja u drugim dijelovima Splita, nego žele da i stanovnici istočnih kvartova imaju adventsko okupljalište u svojoj blizini.

„To je bio jedini Advent koji bih nazvao prilagođenim djeci”

Advent na Mertojaku održavao se od 2021. godine, a tijekom godina postao je prepoznatljivo kvartovsko događanje. Za razliku od velikih manifestacija u središtu Splita, adventski program u Parku Mertojak stanovnicima je omogućavao da blagdansko vrijeme provedu u vlastitom susjedstvu.

Posebno je bio važan obiteljima s djecom, koje nisu morale odlaziti u centar grada kako bi uživale u blagdanskoj atmosferi, ali i starijim stanovnicima kojima su kvartovska događanja prilika za druženje.

Jedan od inicijatora peticije, Ivan Jurčić, za Dalmaciju Danas ističe kako je riječ o manifestaciji koja je imala posebno značenje za najmlađe stanovnike Mertojaka i okolnih kvartova.

„Posljednjih nekoliko godina Advent na Mertojaku održavao se baš svake godine. To je zapravo bio jedini Advent koji bih nazvao kids friendly, odnosno prilagođen djeci, jer je na njega dolazio jako velik broj djece iz okolice. Ja sam dolazio sa svojim nećacima, nećakinjama, pa čak i prijateljima, jer su ondje bili tombola i klizalište”, govori Jurčić.

Smatra da je Advent na Mertojaku po mnogočemu bio pristupačniji od adventskih događanja u središtu grada.

„Zapravo, bio je to Advent koji je, po meni, bio puno bolji od onih u samom centru grada. Čak bih se usudio reći da je bio i puno posjećeniji. Ljudi su mogli lakše parkirati, a sve je bilo jeftinije nego u samom centru grada”, ističe.

„Gradska izdvajanja za Advent porasla su, a Mertojak ostaje bez programa”

Jurčić posebno problematizira raspodjelu sredstava namijenjenih ovogodišnjem Adventu u Splitu.

„Problem nastaje zato što su ove godine gradska izdvajanja za organizaciju Adventa na području cijelog Splita porasla za više od 680 tisuća eura, među ostalim zbog planiranog panoramskog kotača koji se na kraju neće realizirati. Smatram da se mogao osigurati novac za Mertojak”, tvrdi Jurčić.

Jurčić smatra da bi se adventska događanja trebala organizirati i izvan užeg gradskog središta.

„Postoji i prijedlog da se, s obzirom na to da je riječ o rubnim dijelovima Splita, organiziraju manji adventski programi u Žrnovnici ili Srinjinama. Ljudima koji žive na rubnim dijelovima grada malo je teže putovati u sam centar, teže je pronaći parkirališno mjesto i baš je šteta što se Advent na Mertojaku neće održati”, poručuje.

Peticija pokrenula stanovnike: „U jednom danu prikupili smo više od 700 potpisa”

Nezadovoljstvo stanovnika preraslo je u organiziranu građansku inicijativu. Na internetskoj platformi Peticije.hr otvorena je peticija kojom se građani pozivaju da podrže povratak Adventa na Mertojak.

Prema riječima Ivana Jurčića, interes građana iznimno je velik.

„Peticija je pokrenuta i u samo jednom danu uspjela je prikupiti više od 700 potpisa, uglavnom stanovnika Mertojaka. Sada se počela širiti i, čim prikupimo dovoljan broj potpisa, planiramo je predstaviti gradonačelniku jer je stvarno šteta da se Advent ne održi”, kaže.

Dodaje kako se nezadovoljstvo stanovnika jasno vidi i na društvenim mrežama.

„Božićni su blagdani i stvarno je bilo lijepo imati nešto takvo u svom kvartu. Zapravo, svi su jako razočarani. Postoji grupa stanovnika Mertojaka na društvenim mrežama i svi masovno dijele objave o tome”, govori Jurčić.

Prema njegovim riječima, Advent na Mertojaku nije bio važan samo stanovnicima tog kvarta.

„Svi su ogorčeni jer je Advent na Mertojaku zapravo bio glavno adventsko događanje za Mertojak, Trstenik i Žnjan. To su tri velika kvarta koja, prema našim procjenama, čine oko 40 posto stanovništva Splita”, tvrdi Jurčić.

Smatra da se adventska događanja sve više koncentriraju u središtu grada.

„Stanovnici su ogorčeni zato što se Advent praktički centralizirao u samom centru Splita, a znate i sami da su ondje već prošle godine cijene bile puno više. Puno je više koštalo odvesti djecu u centar grada nego na Advent u vlastitom kvartu”, dodaje.

„Na Mertojaku je bilo krcato i usred bijela dana”

Govoreći o atmosferi koja je prethodnih godina vladala na Mertojaku, Jurčić posebno ističe posjećenost manifestacije.

„Usred bijela dana naš advent je bio krcat ljudima, dok je, recimo, u centru Splita situacija bila drukčija. Koliko sam vidio, u centru Splita bilo je, nažalost, prilično otužno sve do večernjih sati, i to uglavnom vikendom. Na Mertojaku je apsolutno svakog dana bilo dupkom puno”, govori.

Posebno mu je žao što će djeca ostati bez sadržaja na koje su naviknula.

„Djeca su na Mertojaku imala pravi osjećaj Božića. Kod kuće imaju blagdanski ugođaj, ali nemaju takvu atmosferu kakvu su imala na Adventu. Posebno im je bilo zanimljivo klizalište. Bila je i velika tombola koja je bila jako posjećena. Nastupali su različiti bendovi i pjevači”, prisjeća se Jurčić.

„Zapravo, bio je to mali Advent, ali usudio bih se reći da je bio puno posjećeniji od onoga u samom centru grada”, dodaje.

Jurčić smatra da je manifestacija, osim društvene vrijednosti, imala i određene financijske koristi za Grad.

„Smatram da se Gradu kroz različita davanja, odnosno naknade za kućice, vratio velik dio iznosa koji je uložen u organizaciju Adventa. Osim toga, Advent na Mertojaku stvarao je dojam da Grad brine i o vanjskim kvartovima, a ne samo o centru Splita. Da nije baš sve koncentrirano u samom centru grada”, zaključuje.

Građani predlažu i skraćeni Advent

Pokretači peticije svjesni su da je do početka prosinca ostalo malo vremena, pa su Gradu ponudili i kompromisno rješenje.

Ako nije moguće organizirati program u dosadašnjem opsegu, predlažu barem skraćeno izdanje Adventa na Mertojaku.

Takav bi program uključivao blagdansku rasvjetu u parku, dječje sadržaje tijekom vikenda i nekoliko večernjih glazbenih događanja od sredine prosinca.

Organizacija bi se, prema prijedlogu građana, odvijala u suradnji s Vijećem Gradskog kotara Mertojak.

Istodobno traže da se od 2027. godine Advent na Mertojaku ponovno trajno uključi u službeni gradski program, uz osiguravanje potrebnih sredstava u proračunu.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na transparentnost: građani žele da Grad javno objavi kriterije prema kojima se biraju adventske lokacije.

Josip Perić ranije upozorio: „Ne tražimo poseban tretman”

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je pisala o nezadovoljstvu zbog izostavljanja Mertojaka iz ovogodišnjeg adventskog programa.

Josip Perić iz Gradskog kotara Mertojak tada je upozorio da kvart s približno 8000 stanovnika zaslužuje priliku za organizaciju blagdanskih događanja.

„Mertojak ima oko 8.000 stanovnika. Ne tražimo poseban tretman, nego da i naš kvart dobije priliku imati sadržaje koji okupljaju građane i obogaćuju život zajednice”, poručio je Perić.

Istaknuo je da razumije financijske i organizacijske izazove s kojima se Grad suočava, ali smatra da se blagdanski program ne bi trebao koncentrirati samo na pojedine gradske lokacije.

Perić je izrazio nadu da još postoji mogućnost dogovora i organizacije manifestacije, makar u prilagođenom obliku.

Naglasio je i da je najveća vrijednost Adventa na Mertojaku bila u okupljanju stanovnika, stvaranju novih poznanstava i jačanju osjećaja pripadnosti kvartu.

Poslali smo upit Gradu Splitu

Pokretanjem peticije nezadovoljstvo zbog izostanka Adventa na Mertojaku preraslo je u organiziranu građansku inicijativu. Stanovnici sada očekuju odgovor gradske uprave na pitanje može li se u preostalom vremenu pronaći način da se barem dio programa održi već ovog prosinca.

Od Grada traže i dugoročnije rješenje koje bi osiguralo da se Mertojak od sljedeće godine ponovno nađe među službenim adventskim lokacijama.

Dalmacija Danas o navedenome je uputila upit Gradu Splitu. Odgovor gradske uprave objavit ćemo čim ga zaprimimo.

U međuvremenu, građani nastavljaju prikupljati potpise putem peticije „Vratimo Advent na Mertojak!”, nadajući se da će njihova inicijativa potaknuti promjenu odluke.