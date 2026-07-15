Splićani korak bliže priuštivom najmu: Objavljena konačna lista, uskoro prvi ugovori

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je konačnu listu reda prvenstva za Program priuštivog najma, a među gradovima iz kojih je pristigao najveći broj prigovora nalazi se i Split. Nakon Zagreba i Rijeke, upravo su građani Splita podnijeli treći najveći broj prigovora na privremenu listu – ukupno deset.

Ukupno je APN nakon objave privremene liste zaprimio 98 prigovora. Njih 22 je prihvaćeno, od čega četiri djelomično, dok je 76 odbijeno. Najviše ih je stiglo iz Zagreba (54), slijede Rijeka s 13, Split s 10 i Dubrovnik s dva prigovora. U većini slučajeva prihvaćeni su zbog promjena u obiteljskim okolnostima, poput rođenja djeteta ili završetka školovanja nekog od članova kućanstva.

Na javni poziv za Program priuštivog najma, koji je trajao od 15. travnja do 15. svibnja, pristiglo je 1315 prijava. Nakon obrade odobreno ih je 1103, odbijeno 195, dok je 17 podnositelja odustalo.

Već tijekom sljedećeg tjedna APN bi trebao započeti povezivanje odobrenih najmoprimaca s dostupnim nekretninama. Stanovi će se dodjeljivati u jedinicama lokalne samouprave koje su prijavitelji odabrali, ako ondje postoje odgovarajuće nekretnine. Za jednu osobu odgovarajućom se smatra površina od 35 četvornih metara, uz dodatnih deset četvornih metara za svakog sljedećeg člana kućanstva.

U Program je trenutačno uključeno 290 nekretnina – 282 privatne te osam obnovljenih državnih stanova, od kojih se pet nalazi u Puli, a tri u Zadru.

Najmoprimci će plaćati priuštivu najamninu, pri čemu ukupni trošak najma i režija ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva. Oni kojima u ovom krugu neće biti moguće ponuditi odgovarajuću nekretninu ostat će na listi za sljedeći krug Programa.