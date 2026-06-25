Splićani jedva dočekali: Pogledajte kakav je interes za domaće lubenice iz doline Neretve

Dolazak prvih domaćih lubenica iz doline Neretve ponovno je izazvao veliko zanimanje među Splićanima. Na parkiralištu na Lovrincu, gdje se održavala prodaja, okupio se velik broj kupaca željnih jednog od najprepoznatljivijih ljetnih plodova.

Neretvanske lubenice prodavale su se po cijeni od jednog eura za kilogram, a riječ je o plodovima težine između devet i 12 kilograma. Prodavači ističu kako nude isključivo lubenice prve klase te jamče njihovu kvalitetu, pa kupcima obećavaju zamjenu u slučaju da nisu zadovoljni kupljenim plodom.

Osim lubenica, u ponudi su se našli i miluni, u Dalmaciji poznatiji kao "cate", koji su se prodavali po dva eura po komadu. Kupcima je pritom omogućeno kušanje prije kupnje kako bi se i sami uvjerili u zrelost i kvalitetu plodova.

Prodaja se tijekom dana organizirala na nekoliko lokacija na širem splitskom području, uključujući Solin, Kaštel Sućurac, Poljud i Lovrinac, gdje je interes kupaca bio posebno izražen.